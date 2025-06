“In queste ore i canali diplomatici sono aperti da parte dell’Unione europea. Continueremo a chiedere all’Iran di tornare sui suoi passi”. Così il rappresentante speciale dell’UE per il Golfo Luigi di Maio ospite de L’Aria che tira su La7.

L’Approccio Diplomatico dell’UE

“Capisco che la soluzione diplomatica è la più lenta, che a volte negli ultimi anni non sempre ha avuto successo – continua di Maio – e possiamo dirci che qualsiasi azione militare rallenta il programma nucleare iraniano, ma l’unico modo per fermarlo è raggiungere un accordo sulla non proliferazione sotto il controllo dell’agenzia internazionale per l’energia atomica”.

Uranio Arricchito al 60%: Una “Grande Preoccupazione”

“A riguardo vorrei anche ricordare come la stessa agenzia negli ultimi giorni ci ha detto che l’Iran ha circa 400 kg di uranio arricchito al 60%; non c’è una centrale nucleare civile nel mondo che funziona con l’uranio arricchito al 60%. Questa è una grande preoccupazione“.