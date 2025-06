Dal primo luglio 2025, sarà disponibile un esonero contributivo associato al bonus giovani, a condizione che l’assunzione o la trasformazione del contratto a tempo indeterminato di un under 35 generi “un incremento occupazionale netto” all’interno dell’azienda. Questa informazione è stata fornita dall’INPS tramite un messaggio ufficiale.

L’incentivo, previsto dal decreto Coesione, copre il 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ad eccezione dei premi e dei contributi da versare all’INAIL. L’importo massimo è fissato a 500 euro mensili per ciascun lavoratore, rispettando però i limiti di spesa autorizzata, le procedure, i vincoli territoriali e i criteri di ammissibilità stabiliti dal Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027.

Il Ministero del Lavoro ha reso noto — come specificato dall’INPS — che la Commissione Europea ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità per il programma di incentivi all’occupazione giovanile, l’incremento netto del numero totale di dipendenti nell’azienda. In seguito al negoziato per la riprogrammazione del Programma Nazionale, il Dicastero ha sottolineato che per poter beneficiare legittimamente dell’esonero contributivo per le assunzioni o trasformazioni effettuate dal primo luglio 2025, è necessario rispettare il requisito dell’incremento netto dell’occupazione.

“È indispensabile”, prosegue l’INPS, “un aggiornamento delle procedure attuative e del modulo di domanda. La legittima fruizione dell’esonero contributivo per le assunzioni o trasformazioni effettuate dal primo luglio 2025 è subordinata al rispetto del requisito di incremento occupazionale netto. Il modulo di domanda attualmente in uso per richiedere l’esonero ‘Giovani’ previsto dal decreto Coesione è stato aggiornato per includere la seguente dichiarazione: ‘la legittima fruizione dell’esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni o trasformazioni effettuate dal primo luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto’.”