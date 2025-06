Un’indagine Winpoll per Scenari Politici rivela un netto dissenso tra gli italiani riguardo all’intervento pubblico per il salvataggio delle società calcistiche. Due italiani su tre (66%) si dichiarano contrari a un supporto statale per i debiti finanziari delle squadre. Solo un quarto (25%) si dice poco d’accordo, mentre un esiguo 13% è abbastanza d’accordo e appena il 6% è molto d’accordo. Questo scarso consenso è una tendenza trasversale, che attraversa l’intero spettro politico.

Un no bipartisan agli aiuti pubblici

Anche tra gli elettori dei partiti di maggioranza, il sostegno a un intervento statale è esiguo: appena il 26% degli elettori di Fratelli d’Italia e il 35% di quelli di Forza Italia si dicono favorevoli. La percentuale crolla ulteriormente tra gli elettori di opposizione, con solo il 13% dei sostenitori del PD e il 12% di quelli del M5S a favore. Questo dimostra una forte unità d’intenti tra i cittadini, indipendentemente dalle proprie preferenze politiche, nel ritenere che i club debbano gestire autonomamente le proprie finanze.

Il calcio italiano non convince: debiti e poca salute

Il giudizio complessivo sullo stato di salute del calcio italiano è profondamente negativo. La maggioranza degli intervistati (63%) considera l’indebitamento delle società “per nulla positivo”, e appena il 14% degli italiani crede che il sistema calcio sia in buona salute. Questi dati evidenziano una crescente sfiducia verso la gestione economica del mondo del pallone professionistico, percepito come un ambiente caratterizzato da gravi difficoltà finanziarie.

La soluzione? Investire nei giovani, non negli stadi

Nonostante la contrarietà agli aiuti di stato, l’opinione pubblica ha le idee chiare su come migliorare il calcio italiano. La priorità assoluta, indicata dal 73% degli italiani, è l’investimento nei settori giovanili. Questa strategia è vista come la più efficace per risollevare il sistema. A grande distanza seguono la costruzione di nuovi stadi (30%) e la collaborazione tra club e aziende (21%). È evidente che gli italiani auspicano un ritorno alle radici e un maggiore focus sulla formazione e crescita dei talenti, piuttosto che su infrastrutture o modelli economici non sostenibili.

Il “decreto salva calcio” non convince

Anche il provvedimento del Governo Meloni del dicembre 2022, noto come “decreto salva calcio”, che ha permesso la rateizzazione di un debito fiscale di 890 milioni di euro in 60 rate, continua a riscuotere scarso favore. Solamente il 31% degli italiani si dichiara favorevole a tale misura (con l’8% molto d’accordo e il 23% abbastanza), mentre la netta maggioranza lo giudica negativamente (45% per nulla d’accordo e 24% poco d’accordo). Questa forte opposizione conferma la linea dura dell’opinione pubblica contro qualsiasi forma di agevolazione o “salvataggio” dei club con denaro pubblico.