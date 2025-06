eVISO, l’innovativa società di tecnologia (COMMOD-TECH) quotata all’EGM, con la sua infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria nel settore delle materie prime (luce, gas, mele), ha annunciato un significativo potenziamento della sua rete di vendita diretta per luce e gas. L’azienda ha infatti inserito due nuove figure commerciali ad Alessandria, in Piemonte, e tre a Genova, in Liguria.

Una Strategia di Crescita a Lungo Termine

Questa mossa strategica è perfettamente in linea con la visione di crescita di eVISO, che punta a un progressivo rafforzamento del canale diretto tramite una presenza capillare sul territorio. Come già anticipato alla chiusura del primo semestre dell’esercizio 24-25 (luglio–dicembre 2024), la Società ha sostenuto dei “costi per la crescita” proprio per supportare questi obiettivi strategici, tra cui figura in primo piano l’ampliamento della rete commerciale di vendita diretta. L’ingresso in nuove aree come le province di Alessandria e Genova è un passaggio cruciale: permette di presidiare territori finora non coperti e di migliorare notevolmente l’efficacia dell’azione commerciale.

Un Modello di Vendita Più Vicino al Cliente

Questa espansione non è un evento isolato, ma rappresenta un ulteriore tassello in un percorso già avviato. L’obiettivo è costruire un modello di vendita sempre più vicino al cliente, supportato da strumenti tecnologici all’avanguardia in grado di offrire un servizio più efficiente e consapevole. Attualmente, la rete vendita diretta di eVISO conta 28 figure commerciali, attive prevalentemente nelle province di Cuneo, Torino e Imperia. Un numero in costante crescita, che testimonia il deciso impegno di eVISO nel rafforzare la sua presenza sul territorio.

Il Commento del Direttore Commerciale Franco Pancino

Franco Pancino, Direttore Commerciale Vendita Diretta Luce e Gas di eVISO, ha commentato con entusiasmo questa fase di espansione: “In questo ultimo esercizio abbiamo accelerato sulla crescita commerciale sia rafforzando le zone storiche come la provincia di Cuneo e Torino, sia aprendo nuove zone come la provincia di Imperia e ultimamente la provincia di Alessandria e Genova. Con oltre 28 commerciali attivi sul territorio ad oggi, e significativi ingressi nei prossimi mesi, sono fiducioso di poter continuare ad estendere l’offerta eVISO su nuove zone in cui la nostra proposta sia attrattiva per il tessuto locale”.