Salerno si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del festival Salerno Letteratura. Oggi, giovedì 19 giugno, alle ore 20.30, in Largo Pomona, il noto scrittore francese Philippe Vilain sarà protagonista di un incontro con il pubblico, inserito nella sezione “Finzioni” della manifestazione. L’autore dialogherà con Emilia Surmonte, docente di Letteratura francese all’Università degli Studi della Basilicata, in un evento che promette di svelare aspetti inediti della sua vita e della sua opera. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

L’Anteprima de Lo Studente: Un Romanzo Autobiografico sul Riscatto

Al centro della discussione ci sarà il suo nuovo romanzo autobiografico, Lo studente, di prossima pubblicazione in Italia per Gremese. Il libro rievoca un periodo cruciale della giovinezza di Vilain, segnato da un contesto svantaggiato, insuccessi scolastici e tensioni familiari. Il racconto si snoda attraverso un lento ma inesorabile risveglio alla lettura e alla scrittura, una vera e propria trasformazione esistenziale che lo ha condotto dal rifiuto della cultura a un profondo amore per la letteratura. Un passaggio fondamentale in questo percorso è stata anche la relazione con la celebre scrittrice Annie Ernaux, un’esperienza che ha rappresentato il preludio al suo ingresso nel mondo delle lettere.

Rompere i Destini Segnati: La Riflessione sulla “Transfuga di Classe”

Attraverso la sua personale “transfuga di classe“, Vilain propone una riflessione profonda e universale sulla possibilità di rompere i destini apparentemente già segnati e sulla capacità di trasformare la vulnerabilità e le difficoltà iniziali in una vera e propria vocazione. Il suo racconto diventa così un monito e un’ispirazione per chiunque si trovi ad affrontare le sfide imposte dalle proprie origini o dal proprio contesto sociale. Un tema, quello della mobilità sociale attraverso la cultura, che risuona con particolare attualità.