Un simbolo che celebra un decennio: il grattacielo Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) apre le sue porte alla città di Torino. Dal 20 al 22 giugno 2025, la struttura progettata da Renzo Piano, ormai un’icona del panorama torinese, sarà il fulcro di tre giorni di eventi gratuiti, pensati per celebrare i suoi primi dieci anni di attività.

Un Palinsesto Ricco per Tutti i Gusti

La celebrazione, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito di Intesa Sanpaolo, offre un variegato programma di appuntamenti che spaziano dalla musica al teatro, dall’arte al cinema, coinvolgendo anche visite guidate negli spazi più suggestivi del grattacielo. Questo decennale non è solo un momento per festeggiare, ma anche un’occasione per riflettere sul ruolo dell’edificio nella vita culturale e urbana di Torino, e per rafforzare il suo impegno come luogo di condivisione, innovazione e cultura.

Gli eventi prenderanno il via venerdì 20 giugno alle ore 18 nell’Auditorium, con lo spettacolo “Orlando – Lettura dal romanzo di Virginia Woolf”, realizzato in collaborazione con TPE – Teatro Piemonte Europa. L’attrice Anna Della Rosa, accompagnata dalle musiche e live electronics di G.U.P. Alcaro, darà voce alla straordinaria vicenda di Orlando, personaggio che attraversa quattro secoli e un cambio di genere, ispirato alla relazione tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West. La drammaturgia è di Fabrizio Sinisi, con traduzione di Nadia Fusini.

Arte e Musica Protagoniste del Sabato

Sabato 21 giugno, la giornata si aprirà con la possibilità di partecipare a visite guidate all’esposizione “Andy Warhol, Triple Elvis”. Dalle ore 9.30 alle 15.30, i visitatori potranno ammirare il capolavoro proveniente dalla collezione Luigi e Peppino Agrati, esposto per la prima volta a Torino nello Spazio Trentacinque, al 36° piano. L’opera, del 1963, valorizza il ruolo delle Gallerie d’Italia e di Intesa Sanpaolo come promotori culturali e rinnova il legame tra le due sedi del Gruppo. L’esposizione sarà visibile fino al 30 giugno.

Nel pomeriggio, alle ore 18.30, l’Auditorium ospiterà il concerto di Costanza Principe, giovane pianista di fama internazionale. L’evento, in collaborazione con MITO SettembreMusica e Fondazione per la Cultura Torino, presenterà un programma di 60 minuti con capolavori di Mozart, Liszt e Schumann.

La serata si concluderà alle ore 21.00 con la proiezione del film “Isola degli idealisti” di Elisabetta Sgarbi, tratto dall’omonimo romanzo di Giorgio Scerbanenco. Alla proiezione, ambientata negli anni ’70, interverranno la regista Elisabetta Sgarbi e gli attori Elena Radonicich e Tommaso Ragno.

Benessere e Jazz per Concludere in Bellezza

Domenica 22 giugno si aprirà all’insegna del benessere con due eventi dedicati allo Yoga sulla terrazza al 36° piano. Alle ore 6.30 si terrà la lezione di “Saluto al sole”, seguita alle ore 7.30 da una sessione Yoga completa.

Dalle ore 9.30 alle 20.30, sarà possibile prendere parte a visite guidate che sveleranno le aree pubbliche più affascinanti del grattacielo, tra cui la Hall, il foyer, l’Auditorium, la Serra Bioclimatica e lo Spazio Trentacinque con l’esposizione di Andy Warhol. Le visite saranno arricchite da esibizioni jazz lungo il percorso, realizzate in collaborazione con il Torino Jazz Festival. Si esibiranno musicisti come il Marco Varvello Manouche Trio, il Veronica Perego Trio, il duo Sergio Di Gennaro – Gianni Virone e il duo Nicola Meloni – Simone Garino.

Il Grattacielo: Un Impegno Costante per la Città

Negli ultimi dieci anni, il grattacielo Intesa Sanpaolo si è affermato come sede di importanti manifestazioni cittadine, tra cui Mito Settembre Musica, Torino Film Festival, Biennale Democrazia, Torino Jazz Festival e, più recentemente, il Festival internazionale dell’Economia, tutte sostenute dalla Banca. L’Auditorium, con i suoi 336 posti, ha ospitato conferenze e incontri con artisti e intellettuali di fama nazionale e internazionale, tra cui Daniel Pennac, Alessandro Barbero, Sonia Bergamasco, Paolo Rumiz e molti altri.

Ai piani più alti, il ristorante Piano 35 è incastonato nella serra bioclimatica più alta d’Europa, un’installazione luminosa visibile da ogni punto della città. Lo Spazio Trentacinque ha ospitato mostre temporanee in collaborazione con prestigiose istituzioni museali.

L’edificio, un campione di sostenibilità con il prestigioso riconoscimento Leed Platinum, è anche il luogo di lavoro per duemila dipendenti di Intesa Sanpaolo. Gli ampi e luminosi ambienti sono stati riorganizzati per assecondare le nuove modalità di lavoro, con aree relax, una nuova palestra e il Giardino sotterraneo, un bar aperto al pubblico nelle ore serali. Il grattacielo ospita anche un asilo nido per i figli dei dipendenti.

Infine, il grattacielo è sede di importanti funzioni della Banca, come l’Innovation Center del Gruppo, l’AFC Digital Hub (Anti Financial Crime Digital Hub), un consorzio per la lotta ai crimini finanziari tramite le nuove tecnologie, e CentAI (Center for Artificial Intelligence), un istituto di ricerca sull’intelligenza artificiale. Queste realtà contribuiscono a un “miglio dell’innovazione” che collega il grattacielo al Politecnico di Torino e a OGR Tech.