Comin & Partners, società di consulenza strategica di comunicazione e relazioni istituzionali di Gianluca Comin, Elena Di Giovanni, Gianluca Giansante, Lelio Alfonso e Federico Fabretti (nella foto, l’intero team), ha annunciato di aver ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere UNI/PdR 125:2022. Questo importante riconoscimento, ottenuto secondo le best practice in materia, testimonia l’impegno concreto della società verso l’equità e l’inclusione all’interno del proprio ambiente di lavoro. Il percorso di valutazione ha esaminato diverse aree cruciali, tra cui la cultura e strategia aziendale, la governance, le opportunità di formazione e crescita, l’equità retributiva, la tutela della genitorialità, la conciliazione vita-lavoro e la comunicazione interna ed esterna.

Impegno concreto e governance dedicata

A conferma del proprio impegno verso questi principi, Comin & Partners ha istituito un comitato guida dedicato alla parità di genere. La responsabilità di questo comitato è stata affidata a Elena Di Giovanni, Vicepresidente e co-fondatrice di Comin & Partners, che avrà il compito di presidiare l’attuazione del piano strategico per la parità di genere, rafforzando le linee di indirizzo e definendo nuovi obiettivi per garantire continuità ed efficacia alle azioni avviate. Inoltre, l’Amministratrice delegata della società, Fiorella Achilli, è stata nominata responsabile del sistema di gestione, sottolineando la centralità di questi temi nella leadership aziendale.

Meritocrazia, inclusività e valorizzazione delle persone al centro

Gianluca Comin, Presidente di Comin & Partners, ha commentato il traguardo raggiunto: “La certificazione per la parità di genere rappresenta non solo un traguardo ma la naturale evoluzione di un percorso costruito su valori che da sempre guidano la nostra identità: meritocrazia, inclusività e valorizzazione delle persone. Questo riconoscimento rafforza il nostro impegno a promuovere un ambiente di lavoro equo e trasparente, dove ciascuno possa esprimere pienamente il proprio potenziale”.

A queste parole ha fatto eco Elena Di Giovanni: “Abbiamo intrapreso questo percorso, già alcuni anni fa, con convinzione e consapevoli che la parità di genere è una leva di crescita e di competitività per le organizzazioni, oltre che una questione di giustizia sociale. Fin dalla nascita della società abbiamo messo al centro le persone, cercando di dare pari opportunità di crescita. Oggi ci sentiamo maturi e questo risultato è un riconoscimento collettivo, frutto del lavoro quotidiano di tutte le colleghe e i colleghi, e un punto di partenza per affrontare le sfide del futuro sulla cultura dell’equità”.

Un piano strategico per il miglioramento continuo

Nell’ottica di un continuo miglioramento, Comin & Partners ha sviluppato un piano strategico che prevede, tra le varie azioni, momenti di formazione diretti a tutte le risorse. L’obiettivo di questi percorsi formativi è la valorizzazione delle differenze, della parità di genere e dell’inclusione.

La società ha già avviato numerose iniziative e progetti volti a valorizzare il proprio personale e a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e stimolante. Si va dalla formazione sui temi della diversità, equità e inclusione all’attenzione dedicata al processo di onboarding delle nuove risorse, fino al costante investimento nella crescita professionale di tutte le persone. Questo impegno quotidiano si traduce in azioni concrete, coerenti con i valori di responsabilità, ascolto e valorizzazione del talento che contraddistinguono l’azienda.

Il processo di valutazione che ha portato alla certificazione è stato rilasciato da Certitalia, e Comin & Partners ha beneficiato della consulenza di Obiettivo Cinque, una realtà che supporta le imprese nella promozione della parità di genere, contribuendo alle strategie aziendali in ambito “social” degli standard ESG.