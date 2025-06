L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E pubblicata oggi, ha fornito importanti chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di bonus edilizi. La notizia principale riguarda l’aumento al 50% dei bonus per ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus sulle spese sostenute nel 2025 per gli interventi sulla prima casa. Questo sconto fiscale risulta più elevato rispetto all’aliquota ordinaria del 36%, e l’agevolazione rimane valida anche se l’immobile viene adibito ad “abitazione principale” solo al termine dei lavori. La detrazione si estende anche alle pertinenze dell’immobile.

Detrazioni maggiorate per l’abitazione principale: un incentivo per i proprietari

Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2025, le detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Ecobonus e Sismabonus sono state prorogate fino al 2027. Un’importante novità è l’introduzione di aliquote maggiorate per i proprietari (o titolari di diritti reali di godimento) nel caso in cui l’immobile sia adibito ad abitazione principale.

Nello specifico, per la “prima casa” lo sconto fiscale sale al 50% (dal precedente 36%) per le spese sostenute nel 2025. Per gli anni 2026 e 2027, l’aliquota sarà del 36% (anziché 30%). La circolare precisa che la detrazione maggiorata si applica anche se l’immobile è adibito a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parente entro il terzo grado e affini entro il secondo). Per beneficiare di questa agevolazione, che spetta anche per interventi su pertinenze come garage e cantine, è fondamentale che l’immobile sia adibito a prima casa entro la fine dei lavori.

Incentivi per soluzioni di riscaldamento eco-friendly: cosa cambia nel 2025

Il 2025 porta con sé importanti novità anche per gli impianti di climatizzazione invernale nell’ambito dell’Ecobonus e del bonus ristrutturazioni. Continueranno a essere incentivati gli interventi di sostituzione che siano maggiormente in linea con le esigenze di tutela dell’ambiente. I benefici fiscali si applicheranno a: microcogeneratori (anche se alimentati da combustibili fossili), generatori a biomassa, pompe di calore ad assorbimento a gas e sistemi ibridi che integrano pompa di calore e caldaia a condensazione.

Tuttavia, dal 2025, non saranno più previsti incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento invernale con caldaie a condensazione e con i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili. Questa decisione è in linea con la Direttiva UE 2024/1275. La circolare chiarisce che le spese sostenute per questi interventi entro il 31 dicembre 2024 rimangono comunque detraibili, anche se i lavori saranno completati dopo il 1° gennaio 2025.

Superbonus per condomini e Onlus e ripartizione in dieci quote

La circolare fornisce anche delucidazioni sul Superbonus, in particolare sulla detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025. Questa agevolazione è prevista a favore dei condomìni, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle Organizzazioni di volontariato (OdV) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps). Lo sconto fiscale è riconosciuto a patto che siano state rispettate specifiche scadenze: la Cila deve risultare presentata entro il 15 ottobre 2024, deve essere adottata la delibera assembleare per gli interventi effettuati dai condomini, e deve essere presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo se gli interventi comportano demolizione e ricostruzione.

Infine, la circolare ricorda ai contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2023 per interventi agevolati la possibilità di scegliere di ripartire la detrazione in 10 quote annuali di pari importo. Questa scelta potrà essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2025. Nel caso di un maggior debito d’imposta, il versamento potrà essere effettuato senza sanzioni né interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte relative al 2024. Per il 2025, viene inoltre confermato il bonus mobili con un limite di spesa di 5mila euro.