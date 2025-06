La solidità di BFF Bank S.p.A., nella foto l’a .d. Massimiliano Belingheri, è stata riaffermata. DBRS Morningstar, una delle principali agenzie di rating a livello globale, ha confermato i rating della Banca, mantenendo un Long-Term Issuer Rating a “BB (high)” e, fatto di particolare rilievo, un Rating sui Depositi a Lungo Termine nella categoria Investment Grade a “BBB (low)”. Entrambi gli outlook rimangono Stabili, segnale di fiducia nella prospettiva futura dell’istituto.

Dettagli dei Rating Confermati

La conferma dei rating da parte di DBRS Morningstar sottolinea la stabilità finanziaria e operativa di BFF Bank. Nel dettaglio, l’agenzia ha confermato i seguenti rating:

Long-Term Issuer Rating : “BB (high)”, Outlook Stabile

: “BB (high)”, Outlook Stabile Short-Term Issuer Rating : “R-3”, Outlook Stabile

: “R-3”, Outlook Stabile Long-Term Senior Debt : “BB (high)”, Outlook Stabile

: “BB (high)”, Outlook Stabile Short-Term Debt : “R-3”, Outlook Stabile

: “R-3”, Outlook Stabile Long-Term Deposits : “BBB (low)”, Outlook Stabile

: “BBB (low)”, Outlook Stabile Short-Term Deposits: “R-2 (middle)”, Outlook Stabile

Questa valutazione positiva riflette la capacità di BFF Bank di mantenere una performance solida e una gestione prudente, elementi cruciali in un contesto economico in continua evoluzione.

Cosa Significa per i Clienti e gli Investitori

La conferma del rating “BBB (low)” per i depositi a lungo termine nella categoria Investment Grade è un aspetto che merita attenzione. Indica che i depositi presso BFF Bank sono considerati a basso rischio, offrendo una maggiore sicurezza per i correntisti e gli investitori. Un outlook Stabile, inoltre, suggerisce che DBRS Morningstar non prevede cambiamenti significativi nella valutazione del credito della Banca nel prossimo futuro.