Nel mese di maggio, le vendite nel mercato dei prodotti petroliferi hanno registrato un calo dell’1% rispetto allo stesso mese del 2024. Questa diminuzione è attribuibile sia alla presenza di un giorno lavorativo in meno sia al ridotto consumo di alcuni prodotti per la mobilità, come il gasolio, il GPL per autotrazione e il bunker. Lo ha comunicato l’Unem, specificando che la benzina non ha subito un arresto, evidenziando un incremento del 4,3%, e ha raggiunto i livelli massimi dal 2011, superando del 25% i consumi pre-pandemia.

Maggio è stato anche un mese eccezionale per il jet fuel, con un aumento del 5% e volumi superiori del 7,7% rispetto al periodo antecedente alla pandemia.

In calo invece il gasolio per motori, che ha visto una diminuzione del 2,3%, con una variazione più significativa per il canale extra-rete che ha registrato un -4,9%. Quest’ultimo canale è quello principalmente utilizzato dai mezzi pesanti. Nella rete invece c’è stata una sostanziale stabilità, considerando il giorno lavorativo in meno, con un -0,3%.

La tendenza negativa riguarda anche gli altri prodotti destinati al mercato, come il GPL per autotrazione che è diminuito del 7,1% e il bunker marino che ha subito un calo del 4,3%. Quest’ultimo è influenzato dalla concorrenza proveniente da altri porti del Mediterraneo, un aspetto accentuato dai cambiamenti nelle rotte commerciali del Canale di Suez, che ora favoriscono i rifornimenti lungo le coste africane.