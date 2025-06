François Villeroy de Galhau, governatore della Banca di Francia e membro del consiglio direttivo della BCE, ha risposto in modo chiaro a chi gli chiedeva se investirebbe in un ‘Trump bitcoin’: “La risposta brevissima è ‘no’. Per essere onesto, non posso farlo, ma comunque non lo farei”. Durante la sua partecipazione alla seconda giornata di Young Factor, ha evidenziato che i bitcoin “non sono valute, sono asset digitali in cui si può investire e sono rischiosi, ma non sono valute”. Infatti, ha proseguito, i bitcoin “non sono accettati ovunque e nessuno è responsabile per il loro valore. Vedremo cosa succede”.

In aggiunta, Villeroy de Galhau ha sottolineato che è “vero” che in Europa esista la necessità di un progetto digitale: “Se continuiamo a essere legati alla carta, alle banconote, siamo fuori dal gioco”. Ha manifestato il suo sostegno per l’euro digitale, rimarcando che è fondamentale fidarsi maggiormente delle istituzioni democratiche come uniche entità capaci di emettere valuta. “Ho parlato di interesse e indipendenza da interessi privati: le criptovalute hanno i loro interessi”, ha aggiunto.