In una giornata che si annuncia densa di promesse per il sistema produttivo italiano, ieri la città di Gallarate ha ospitato un incontro di fondamentale importanza. Nella sede di Confindustria Varese, si è dipanato il fil rouge di un nuovo, ambizioso Accordo quadriennale tra Confindustria e Intesa Sanpaolo, un patto per la crescita delle imprese annunciato lo scorso gennaio dal Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e da Carlo Messina, nella foto, Consigliere Delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo. Un sodalizio che si rinnova e si amplifica, promettendo di infondere nuova linfa vitale nell’industria del Paese.

Un Orizzonte di 200 Miliardi per l’Italia, 50 per la Lombardia

Il programma congiunto è imponente: ben 200 miliardi di euro saranno messi a disposizione delle imprese italiane fino al 2028. Di questa cifra considerevole, una porzione significativa, 50 miliardi di euro, è destinata alle aziende della Lombardia. L’obiettivo è chiaro: rilanciare lo sviluppo del sistema produttivo, cogliendo le opportunità incalzanti offerte dalla Transizione 5.0 e dall’Intelligenza Artificiale (I.A.), integrando così le risorse già stanziate dalla Banca per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. Non si tratta solo di erogare credito, ma di costruire ponti verso il futuro, verso una manifattura più resiliente e all’avanguardia.

Questo pomeriggio, nell’atmosfera operosa dell’associazione degli industriali varesini, Chiara Radrizzani, Vice Presidente Confindustria Varese, e Daniele Pastore, Direttore Regionale Lombardia Nord della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, hanno sapientemente illustrato le peculiarità delle nuove misure. Il loro confronto con gli imprenditori presenti ha acceso un dibattito franco e costruttivo sulle strategie di sviluppo e competitività del territorio, mettendo in luce le sinergie necessarie per affrontare le sfide del presente e del domani.

Sono state delineate misure specifiche volte a favorire il supporto a nuovi insediamenti produttivi, all’ampliamento e ammodernamento di quelli esistenti, e agli investimenti nel settore energetico. Un sostegno concreto per accrescere l’attrattività dei territori italiani, in particolare quelli strategicamente posizionati sulle rotte e gli interscambi internazionali. Si configura un disegno che va oltre il mero finanziamento, puntando alla riqualificazione del tessuto produttivo e alla sua proiezione internazionale.

Un Patto Storico che si Rinnova: 450 Miliardi in Quindici Anni

Il protocollo presentato oggi non è un’iniziativa isolata, ma consolida e rinnova una collaborazione decennale tra Intesa Sanpaolo e Confindustria, avviata nel lontano 2009. Una partnership che, in quindici anni, ha erogato al sistema produttivo italiano un volume di crediti pari a 450 miliardi di euro. Questa proficua sinergia ha saputo evolvere il rapporto tra banca e impresa, accompagnando le esigenze delle PMI e delle industrie mature anche nelle fasi più complesse e incerte. Un supporto declinato in numerose iniziative congiunte, che, anche attraverso le garanzie governative attivate nei momenti critici, hanno permesso di sostenere con nuovo credito decine di migliaia di imprese, prevalentemente PMI, la vera spina dorsale del Made in Italy nel mondo.

Le novità introdotte da questo accordo sono significative e si concentrano su aree chiave per la crescita futura:

Investimenti in nuovi modelli produttivi evoluti ad alto potenziale , con un’attenzione particolare a settori strategici come Aerospazio, Robotica, Intelligenza Artificiale e Scienze della Vita .

, con un’attenzione particolare a settori strategici come . Accelerazione della transizione sostenibile in linea con il Piano Transizione 5.0, dei processi innovativi ad alto contenuto tecnologico e dell’economia circolare, mirando a un bilanciamento energetico ottimale tra fonti sostenibili.

in linea con il Piano Transizione 5.0, dei processi innovativi ad alto contenuto tecnologico e dell’economia circolare, mirando a un bilanciamento energetico ottimale tra fonti sostenibili. Impulso alla ricerca e innovazione , favorendo la nascita e lo sviluppo di startup e PMI ad alto contenuto tecnologico attraverso soluzioni finanziarie e servizi dedicati.

, favorendo la nascita e lo sviluppo di startup e PMI ad alto contenuto tecnologico attraverso soluzioni finanziarie e servizi dedicati. Piano per l’Abitare Sostenibile, pensato per facilitare la mobilità e l’attrazione dei talenti nell’industria italiana, riconoscendo l’importanza del benessere e della qualità della vita per il capitale umano.

Le Voci dei Protagonisti: Impegno e Visione per il Territorio

Daniele Pastore, Direttore Regionale Lombardia Nord della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha espresso con chiarezza la visione della banca: “Il rinnovato accordo con Confindustria, che mette a disposizione delle imprese lombarde 50 miliardi di euro sui 200 complessivi a livello nazionale, ci permette di rafforzare il sostegno al tessuto produttivo di Varese e provincia caratterizzato dalla presenza di PMI dinamiche che rappresentano una componente essenziale delle filiere e dei distretti industriali del Paese. Intesa Sanpaolo si rivolge a queste aziende per aumentarne la competitività offrendo soluzioni di finanziamento dedicate per incentivare nuovi investimenti sostenibili e crescita sui mercati esteri.” Le sue parole tracciano un percorso di sostegno mirato, volto a rafforzare le eccellenze locali e a proiettarle su scenari internazionali.

Chiara Radrizzani, Vice Presidente Confindustria Varese, ha colto l’essenza della trasformazione in atto: “Digitale, geopolitica, sostenibilità sono parole chiave che stanno rivoluzionando il modo di fare impresa. È questo il retroscena di una parola sola: innovazione. Termine che spesso leghiamo al solo risvolto tecnologico o di prodotto, ma che in realtà cela tutta una serie di percorsi che le nostre imprese stanno affrontando su più tematiche contemporaneamente. Serve innovare per rimanere competitivi. Ma per innovare serve investire. E per investire serve credito da parte del sistema bancario. Credito in termini di risorse. Credito in termini di fiducia e condivisione di progetti. Dobbiamo sostenere la vocazione all’investimento delle nostre imprese che, anche in questo lungo periodo di stagnazione della crescita della produzione industriale, non sta venendo meno, come dimostrato i dati del Centro studi di Confindustria Varese che prevedono, nel corso del 2025, un aumento di 6 punti percentuali delle imprese del territorio che investiranno in sostenibilità, di 2 punti percentuali quelle che investiranno in digitalizzazione, di 17 punti percentuali quelle che investiranno nell’applicazione in azienda di strumenti di intelligenza artificiale.” Un’analisi lucida che sottolinea la necessità di un credito non solo come risorsa economica, ma come atto di fiducia e condivisione progettuale, indispensabile per sostenere la resilienza e la propensione all’investimento delle imprese varesine.

Oltre agli interventi dei protagonisti, la platea di imprenditori ha potuto beneficiare di un quadro esaustivo grazie alle analisi di Carla Saruis del Research Department, che ha illustrato lo scenario macroeconomico locale, e di Alfonso Tentori, Direttore Commerciale Imprese Lombardia Nord, che ha approfondito i contenuti dell’accordo. Un focus specifico su robotica, aerospazio e AI è stato affrontato da Andrea Roello e Alfonso Picerno del desk Hi-Tech & Aerospace di Intesa Sanpaolo. La giornata è stata moderata con acuta perspicacia da Marco Crespi, Responsabile Area Finanza e Credito Confindustria Varese.