Roma si prepara ad accogliere l’estate con un fitto calendario di eventi nel cuore del IX Municipio. Da venerdì 20 a domenica 22 giugno, viale Europa e le aree circostanti si trasformeranno in un vibrante palcoscenico a cielo aperto, culminando nella Notte Bianca dell’Eur il 21 giugno. L’iniziativa, promossa dal Municipio IX Roma Eur in collaborazione con U.N.O.E. – Unione Nazionale Organizzazione Eventi e grazie al sostegno di imprenditori e associazioni locali, mira a celebrare l’arrivo della bella stagione e a valorizzare l’intera area sotto l’egida di Eur District, il nuovo brand municipale ideato dalla presidente Titti Di Salvo e dal vicepresidente Augusto Gregori. Un’idea che guarda alle grandi capitali europee per promuovere il tessuto commerciale, artistico e di intrattenimento del quartiere, proiettandolo verso un’immagine più attuale e dinamica.

Un Palcoscenico di Stelle e Nuovi Talenti

Il programma della Notte Bianca si preannuncia ricco di appuntamenti gratuiti e di grande richiamo. Sul palco allestito sulla suggestiva Scalinata di San Pietro e Paolo (Scalea Carlo Mosca), con la direzione artistica di Raoul Morandi e la conduzione di Anna Nori, Riccardo Zianna, Francesca Testasecca e Paciullo, si alterneranno numerosi ospiti. Tra i nomi attesi spiccano Diana Del Bufalo e gli ANIMEniacs, i saluti di Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, e le esibizioni musicali di Briga e Noemi. Non mancheranno interventi di attori come Miriam Galanti e Luis Capasso, e performance di Alma Manera, Vera Dragone, Effetto Domino e Vybes, insieme a una selezione di giovani talenti emergenti.

Impegno Sociale e Sport per Tutti

La Notte Bianca dell’Eur non sarà solo intrattenimento, ma anche un’occasione per veicolare messaggi di rilevanza sociale. Grazie all’iniziativa della Commissione Pari Opportunità del municipio, presieduta da Paola Vaccari, si terrà un flash mob contro la violenza di genere. Simbolo di questo impegno sarà una grande panchina di colore rosso, realizzata e donata dall’imprenditore Umberto Iandolo, che fungerà da scenografia per le performance.

Contemporaneamente, il weekend sarà animato da eventi dedicati allo sport e alla famiglia. In viale America, adiacente la Piscina delle Rose, si svolgerà la “Fiera Birra Eur – Festival della Birra Artigianale”. Nelle vicinanze, il Villaggio dello Sport by Cisalfa offrirà attività sportive e ludiche pensate appositamente per i bambini.

Il 21 giugno, in viale Europa all’altezza di Largo Apollinaire, il Villaggio delle Fiamme Oro accoglierà atleti olimpici che si esibiranno in dimostrazioni di lotta e autodifesa su ring e tatami. A partire dal 20 giugno, con premiazione finale il 21 sulla scalinata, il Parco Centrale dell’Eur ospiterà l’Eur Music Contest, un concorso canoro nazionale legato alla Festa della Musica. La serata culminerà con uno spazio dedicato alla moda, con quadri a cura di stilisti e maison come Sandra Luffarelli, Magda Feleppa Gioielli, Chic Bon Bon, Luigi Borbone, Istituto Leon Battista Alberti, Atelier Sposa Pina Grasso, Natalia Onofre, Anna Bruna Moda e Flavio Filippi Couture. Hair style e make up saranno curati da I Sargassi e Face place by Pablo Gil Cagnè.

L’evento è reso possibile grazie al sostegno di numerosi partner, tra cui Eur Spa, Ama, Polizia Locale IX Gruppo, Croce Rossa, Protezione Civile, Ninfeo, ZeroCento, Neon, Carpoint, Cisalfa, Elite, Baxet, Room 26, Duracell, Euroma 2, Ravo Italia, Pret Medica, Eur Social Park, Fiesta, Cinecittà World, Hilton Rome Eur La Lama, Gruppo Gabrielli, Dabliu Fitness & Sport Club, Mirko Marini Osteopatia, Aquamed, Engel&Volkers, Gregor e AllRound.