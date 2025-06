Rina, un gruppo di consulenza ingegneristica, ispezione e certificazione, ha acquisito l’intero capitale sociale di Foreship, una società finlandese specializzata nella consulenza nel settore dell’ingegneria navale e meccanica, precedentemente posseduta da Vaaka Partners e dal management della società.

Questa operazione rappresenta un’importante espansione dell’offerta globale di Rina nel campo della consulenza ingegneristica navale, rafforzando ulteriormente la presenza del gruppo in Europa settentrionale. Foreship, che nel 2024 ha registrato ricavi pari a 15,2 milioni di euro, ha la sua sede a Helsinki e conta oltre 90 professionisti distribuiti in otto sedi in tutto il mondo, incluse le Stati Uniti, il Regno Unito e Estonia. L’azienda è riconosciuta per i suoi progetti nel design di navi da crociera, le soluzioni innovative in ambito di efficienza energetica e le tecnologie sostenibili applicate allo shipping.

Foreship porta con sé “competenze distintive e altamente riconosciute dai suoi clienti, un eccellente track record e una profonda esperienza nell’architettura navale, perfettamente complementari alle nostre capacità di consulenza ingegneristica”, afferma Ugo Salerno, presidente esecutivo di Rina.

L’ingresso di Foreship si inserisce “perfettamente nel nostro piano, volto a rafforzare il nostro ruolo di partner di riferimento per i clienti grazie a un know-how sempre più ampio e specializzato”, spiega Carlo Luzzatto, amministratore delegato e direttore generale di Rina.

La nostra visione è “affermarci come leader nelle conversioni sostenibili di navi passeggeri, nelle nuove costruzioni e nella consulenza”, sottolinea Lauri Haavisto, amministratore delegato di Foreship.