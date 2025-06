Nel cuore del settore marittimo, è nata una nuova potenza globale. Il 26 maggio, un’operazione finanziaria da oltre un miliardo di euro, varata da un’assemblea straordinaria, ha dato vita al primo armatore al mondo nel rimorchio portuale, vantando una flotta di più di 700 navi. Questo gigante dei mari è il risultato della fusione definitiva in un’unica holding tra la flotta del gruppo italo-svizzero MSC di Gianluigi Aponte (nella foto) e quella della spagnola Boluda Corporación Marítima, presieduta dall’imprenditore valenciano Vicente Boluda.

MSC al 50%: L’Alleanza si Consolida

MSC, attraverso la sua controllata SAS Shipping Agencies, ha rafforzato significativamente la sua posizione, salendo dal 16% al 50% della joint venture Boluda Towage Holding (BTH). Questa mossa strategica è stata accompagnata dal conferimento della società italiana MedTug (ex Rimorchiatori Riuniti) e delle sue controllate, completando così il percorso dell’alleanza avviata nel 2022. La concretizzazione di questa partnership ha formalmente creato il leader mondiale del settore, superando la danese Svitzer del gruppo Maersk, che si attesta a circa 440 navi.

Un Aumento di Capitale Strategico

A fronte del conferimento delle attività di MSC, l’assemblea straordinaria della capofila lussemburghese BTH ha varato un aumento di capitale con un sovrapprezzo di 1,02 miliardi di euro. Questa cifra si basa sulla valutazione delle attività apportate da MSC, che includono circa 200 rimorchiatori e l’avviamento per le operazioni in numerosi porti globali.

Governance Paritetica e Decisioni Condivise

L’operazione culmina con un assetto di capitale paritetico nella joint venture: 50% ciascuno. Ciò si traduce in 11.099.301 azioni per Boluda e altrettante per MSC, sebbene MSC detenga 221.986 azioni di classe B senza diritto di voto, salvo in alcuni eventi straordinari. Questo conferisce a Boluda alcune prerogative aggiuntive nella governance e la gestione operativa. Tuttavia, per le decisioni più importanti, il nuovo statuto prevede maggioranze qualificate (70%) che richiedono il consenso di entrambi i soci, assicurando una sostanziale condivisione delle scelte strategiche.

Prospettive di Investimento e Crescita Futura

Il neonato gigante Boluda Towage si prepara a un ambizioso piano di investimenti, stimato in circa 600 milioni di euro entro quest’anno. Questi fondi saranno destinati in parte al rinnovo della flotta e in parte a nuove acquisizioni, consolidando ulteriormente la sua posizione di leadership. Secondo fonti del settore, i suoi oltre 700 rimorchiatori operano in 198 porti, con un fatturato stimato per il 2025 di 1,2 miliardi di euro. Un accordo significativo tra gli azionisti, siglato fin dall’inizio dell’alleanza il 1° dicembre 2022, prevede un lock-up di 5 anni sulle azioni, impedendone la vendita fino al 30 novembre 2027.