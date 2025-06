Oggi per quasi 525 mila studenti italiani, si è aperto il sipario su un rito che si rinnova di generazione in generazione: l’esame di Maturità 2025. La prima prova, quella di italiano, ha dato il via a giorni di riflessioni, inchiostri e sogni, in un turbinio di aspettative e qualche brivido lungo la schiena. Ma cosa avranno proposto le menti ministeriali ai giovani alle prese con il foglio bianco? Le prime indiscrezioni, affidate al sempre vigile Skuola.net, suggeriscono un viaggio tra classici e contemporaneità, in un percorso che spazia dalla poesia all’analisi sociale.

Tra Poesia e Grandi Romanzi: Pasolini e Tomasi di Lampedusa Aprono le Danze

Il sipario sulla Tipologia A, l’analisi del testo, si è alzato su due giganti della letteratura italiana. Per la poesia, il nome risuonato con forza è quello di Pier Paolo Pasolini. Agli studenti è stata proposta una sua poesia tratta dall’opera “Dal diario“, in particolare “Appendice 1“, un testo privo di titolo che si configura come una sintesi dell’itinerario letterario e umano dell’autore, dagli anni giovanili in poi. Un’occasione per esplorare le profondità di un intellettuale scomodo e profetico.

Accanto a Pasolini, l’immancabile Giuseppe Tomasi di Lampedusa ha fatto la sua comparsa con un estratto dal suo capolavoro, “Il Gattopardo“. Il passaggio prescelto, come da attese, riguarda la celebre visita di Angelica, la fidanzata di Tancredi, alla nobile famiglia dei principi di Salina. Un momento che racchiude in sé l’essenza di un mondo che cambia, di un’aristocrazia al tramonto e di una modernità che avanza. Due scelte che invitano a una riflessione sul passato, sul presente e sulla perenne evoluzione della società.

Dalla Crisi del ’29 al Rispetto: Temi di Attualità e Storia nella Tipologia B

La Tipologia B, il testo argomentativo, ha offerto agli studenti due piste di riflessione diversificate. La prima traccia (B1) ha attinto alla storia economica e sociale, proponendo un testo di Piers Brendon tratto da “Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo“. Il focus è stato sul New Deal del Presidente Americano Roosevelt, la risposta alla Grande Crisi del ’29. Un invito a ragionare sulle dinamiche economiche, le crisi e le strategie di ripartenza che hanno segnato il XX secolo.

La seconda traccia (B2) si è invece soffermata su un tema di stringente attualità: il “Rispetto”. Partendo da un articolo del giornalista di “Avvenire”, Riccardo Maccioni, l’attenzione è stata posta su questa parola, indicata da Treccani come “parola dell’anno” in un articolo pubblicato il 17 dicembre 2024. Un’opportunità per i maturandi di esprimere il proprio pensiero su un valore fondamentale nel contesto sociale contemporaneo.

Legalità e Social Media: Le Sfide del Presente nella Tipologia C

Per la Tipologia C, il tema di attualità, le tracce hanno toccato nervi scoperti della nostra società. La prima ha reso omaggio alla memoria del giudice Paolo Borsellino, proponendo un testo intitolato “I giovani, la mia speranza“, pubblicato su “Epoca” nel 1992. Una riflessione sull’importanza cruciale della cultura della legalità tra i giovani, vista come strumento indispensabile per contrastare la proliferazione della cultura mafiosa. Un monito sempre attuale, un messaggio di speranza affidato alle nuove generazioni.

La seconda traccia, infine, ha gettato uno sguardo critico sul mondo dei social media. Basandosi su un testo di Anna Meldolesi e Chiara Lalli, “L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa“, apparso su “Sette” (supplemento del “Corriere della Sera”), si è invitato a una disamina sul fenomeno dei contenuti volti a scatenare l’indignazione e sul rischio che tale meccanismo possa saturare e annichilire la nostra stessa capacità di indignarsi. Un tema che tocca da vicino la percezione della realtà nell’era digitale e le sue implicazioni sulla coscienza critica.

La Maturità: Un Rito di Passaggio e di Memoria

Ogni anno, l’esame di Maturità si ripresenta come un rito, un appuntamento ineludibile che segna un passaggio. Non è solo la fine di un percorso scolastico, ma l’inizio di qualcosa di nuovo, il trampolino di lancio verso il futuro. E in fondo, in questo meccanismo così apparentemente rigido e ingessato, si cela sempre una possibilità: quella di scoprire qualcosa di nuovo su se stessi, di mettere a fuoco idee, di confrontarsi con la storia e con l’attualità. È un po’ come un treno che fischia alla stazione: ci si sale con il cuore in gola, ma si sa che la destinazione, per quanto incerta, promette un nuovo orizzonte. E magari, tra un Pasolini e un Gattopardo, tra Roosevelt e Borsellino, si trova anche la propria “Appendice 1”, il proprio piccolo sunto di vita, pronto a essere scritto.