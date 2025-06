Un riconoscimento prestigioso illumina il settore del tempo libero e dell’ospitalità, con l’annuncio dei risultati della seconda indagine Extel. Questa ricerca, che ha interpellato un vasto campione di 1.741 investitori, gestori di portafoglio e analisti di 818 diverse aziende, ha messo in luce le eccellenze che stanno plasmando il panorama economico attuale.

Vertici Riconosciuti nel Settore

Al centro di questa importante indagine troviamo due figure di spicco: Guglielmo Angelozzi, nella foto, e Laurence Van Lancker. Sono stati insigniti rispettivamente dei titoli di Miglior CEO e Miglior CFO nel comparto “Leisure & Hotels”. Un riconoscimento che testimonia non solo il loro acume gestionale ma anche la solidità delle strategie adottate.

L’indagine Extel è un vero e proprio termometro del mercato, capace di identificare i leader che con la loro visione e operato trainano la crescita. Quest’anno, sono state nominate 964 aziende e 2.556 individui in 31 settori diversi, a dimostrazione della profondità e dell’ampiezza dell’analisi condotta. Il coinvolgimento di 1.238 professionisti del “buy-side” (da 731 società) e 503 analisti del “sell-side” (da 87 società) garantisce una visione completa e autorevole del panorama finanziario.

Un Successo in Costante Ascesa

I risultati ottenuti dal gruppo guidato da Angelozzi non sono frutto del caso. I numeri della società sono in costante crescita, un dato che riflette la robustezza delle politiche interne e la capacità di adattarsi a un mercato in continua evoluzione. L’aspetto forse più significativo di questo successo è il progresso notevole nelle quote di mercato online. Un traguardo che evidenzia la lungimiranza del team nel cogliere le opportunità offerte dal digitale. Questo balzo in avanti nel settore online è direttamente attribuibile all’impegno e alla costanza del team all’interno del Gruppo, una sinergia che ha permesso di tradurre la visione in risultati tangibili.