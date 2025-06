Nel 2024, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) ha erogato complessivamente oltre 8 miliardi di euro ad agricoltori, allevatori, enti locali e soggetti collettivi. Di questi, 76,7 milioni sono stati destinati ai giovani agricoltori e 111 milioni al sostegno alimentare per le fasce sociali più vulnerabili. Questi risultati sono contenuti nel Primo Rapporto annuale di Agea, presentato a Roma a Palazzo Wedekind dal direttore Fabio Vitale, nella foto, alla presenza del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), Francesco Lollobrigida. L’evento ha visto anche gli interventi di Renato Loiero, consigliere per le politiche di bilancio del presidente del Consiglio; Luca De Carlo, presidente della 9ª commissione permanente industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica; e Antonio Di Matteo, consigliere di amministrazione INPS.

Dettaglio dei Pagamenti e il Ruolo Centrale di Agea

Nel 2024, l’ammontare complessivo dei pagamenti effettuati da tutti gli Organismi Pagatori (OP) è stato pari a 8.041.669.354,35 euro. Questo importo si articola come segue:

7.829.648.339,81 euro destinati ai regimi di sostegno nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC) , che comprende le erogazioni della Programmazione 2023/27, i pagamenti Feaga (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e la Programmazione Feasr (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) 2014/22.

destinati ai regimi di sostegno nell’ambito della , che comprende le erogazioni della Programmazione 2023/27, i pagamenti Feaga (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e la Programmazione Feasr (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) 2014/22. 100.121.014,54 euro relativi ad aiuti di origine nazionale.

relativi ad aiuti di origine nazionale. 111.900.000,00 euro destinati a interventi di sostegno agli indigenti.

Di questi 8 miliardi, il 53% (pari a 4,2 miliardi) è transitato da Agea, a testimonianza del suo ruolo centrale nella gestione degli aiuti della PAC, anche per conto di regioni prive di un OP autonomo. È importante notare che i dati sono stati aggregati secondo il criterio dell’anno solare, e non quello dell’anno finanziario PAC, per calcolare il valore totale delle risorse erogate nel 2024, includendo sostegni europei e nazionali.

Agea: Un Pilastro per la PAC e l’Innovazione Digitale in Agricoltura

Agea si conferma il principale attore della PAC in Italia, in forte sinergia con il Masaf. L’Agenzia supporta l’Autorità di gestione (il Masaf) negli adempimenti normativi unionali, tra cui il monitoraggio continuo dei dati (Smp-Sistema di monitoraggio della Pac). Nel 2024, l’Smp – unico sistema informatico che consente l’interoperabilità dati a livello nazionale – ha permesso l’attuazione della PAC e della governance del Psp (Piano Strategico Nazionale della Pac) della nuova programmazione 2023-2027, oltre alla consegna senza proroghe né rettifiche dell’Apr-Annual performance report.

Il 2024 ha visto Agea gestire 401.558 domande unificate, con una media di 1.399 per dipendente, e Agecontrol, società in house, effettuare oltre 104.000 controlli, confermando un’efficienza di sistema elevata. Un passaggio storico è stata l’internalizzazione della società Sin S.p.A. e la migrazione del Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) al Polo Strategico Nazionale (PSN), segnando l’avvio di una nuova fase tecnologica e culturale. Agea non è più un mero committente, ma un ente dotato di piena capacità progettuale, analitica e gestionale, diventando l’infrastruttura digitale pubblica al servizio del settore agricolo. L’incorporazione di Sin ha riportato in house competenze strategiche in ambito informatico, cartografico e agronomico, con vantaggi in termini di efficienza, flessibilità operativa e controllo diretto sui sistemi. Agea ha ristrutturato la propria macchina amministrativa aumentando la dotazione organica (da 333 a 362 unità) e riorganizzando gli uffici.

L’Agenzia ha adottato un modello operativo innovativo basato sull’uso efficace del patrimonio informativo e delle tecnologie, per favorire l’efficienza amministrativa e la velocità nei pagamenti. L’introduzione della Carta Nazionale dell’Uso del Suolo (CNdS) e del sistema Ams (Area Monitoring System) ha permesso di controllare quasi l’intero territorio italiano (99,57%), con l’elaborazione di oltre 40 milioni di segnalazioni. Il telerilevamento, tecnologia che pone l’Italia all’avanguardia, ha rafforzato anche l’eco mediatica verso paesi come Georgia, Ungheria, Corea del Sud, Macedonia del Nord, Uzbekistan, le cui delegazioni sono state ospitate nella sede dell’Agenzia. La cultura di innovazione, sostenibilità e semplificazione di Agea testimonia come la gestione del territorio stimoli e promuova un sistema di relazioni e processi a 360 gradi.

L’Innovazione di Agea: Dalla Lotta alle Frodi alle Sinergie Istituzionali

L’innovazione di Agea riflette una visione strategica che travalica la gestione del suolo: nel 2024 l’Agenzia ha istituito l’Ufficio antifrode che opera attraverso l’utilizzo integrato di analisi predittiva e funzionalità di IA. L’ufficio utilizza il sistema Arachne (obbligatorio dal 2027) affiancandolo a un ulteriore strumento di analisi dati con approccio nativo di AI, la piattaforma Sas (Statistical analysis system), pensata per affinare i controlli sui pagamenti, eliminare falsi positivi e ridurre le frodi.

Nel 2024 Agea ha dato un forte impulso alle sinergie istituzionali. Sono stati sottoscritti accordi e protocolli con vari attori: Inps per contrastare il caporalato; Agenzia delle Entrate per favorire l’integrazione dei dati; Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) per la realizzazione del sistema di monitoraggio ambientale previsto dal Pnrr; le Regioni per la gestione delle emergenze agricole; AssoSoftware per migliorare l’interoperabilità dei sistemi. Importanti anche i rapporti con enti di ricerca e Università, Ordini professionali del settore agrario e la Borsa Merci Telematica Italiana. L’Agenzia ha promosso e partecipato a iniziative istituzionali di rilevanza strategica, finalizzate a rafforzare la propria immagine, come Vinitaly 2024, Ice Conference e Divinazione Expo 24 – G7 agricoltura e pesca.

Agea: Un’Agenzia in Profonda Evoluzione per il Futuro dell’Agricoltura Italiana

Il Rapporto Annuale 2024 restituisce l’immagine di un’Agenzia in profonda evoluzione, capace di affrontare contesti difficili con strumenti nuovi e visione strategica. La trasformazione di Agea è organizzativa, tecnologica, culturale e istituzionale. Essa non riguarda solo i pagamenti, ma l’intero ecosistema dell’agricoltura pubblica, che attraverso l’informazione, l’integrazione dei sistemi e il dialogo con i territori, cerca di rafforzare la competitività, la legalità e la sostenibilità del comparto agricolo italiano. Il 2025 sarà l’anno di consolidamento e rilancio. Agea è chiamata a gestire in modo sempre più proattivo le sfide del cambiamento climatico, della digitalizzazione e della resilienza agroalimentare. Con una visione strategica chiara, un capitale umano rinnovato e strumenti tecnologici avanzati, l’Agenzia si candida a essere una delle infrastrutture pubbliche strategiche per l’attuazione delle politiche agricole del futuro.