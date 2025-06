C’era una volta la televisione, fatta di cavi e antenne, con palinsesti rigidi e serate scandite da appuntamenti fissi. Bene, quella storia, pur non scomparendo del tutto, ha oggi un nuovo, sorprendente capitolo. Per la prima volta nella storia della misurazione televisiva, lo streaming ha superato la quota combinata di televisione via cavo e broadcast. Un vero e proprio sorpasso storico, certificato dal rapporto mensile The Gauge di Nielsen, che ha immortalato il momento a maggio 2025.

I numeri parlano chiaro, come in un’equazione che non ammette repliche: a maggio, lo streaming ha catturato il 44,8% degli spettatori televisivi, la sua fetta più grande di sempre. Dall’altra parte della bilancia, broadcast (con il 20,1%) e cavo (con il 24,1%) si sono fermati insieme al 44,2%. Un piccolo scarto, ma un’enorme vittoria simbolica.

Se facciamo un salto indietro al maggio 2021, la fotografia era ben diversa. Da allora, l’utilizzo dello streaming è balzato in avanti di un impressionante 71%. Mentre la visione via satellite e via cavo ha registrato un calo significativo (rispettivamente del 21% e del 39% rispetto a maggio 2021), la cara vecchia TV tradizionale ha mostrato, a sorpresa, una sua insospettabile resilienza. Insomma, non è morta, ma ha dovuto fare spazio a nuovi inquilini.

Oltre all’aumento del 71% nell’utilizzo complessivo dello streaming, la famiglia delle piattaforme che superano una quota di utilizzo significativa si è allargata. L’elenco originale, che includeva nomi del calibro di Netflix, YouTube, Hulu, Prime Video e Disney+, si è espanso fino a contare 11 servizi a maggio 2025.

Netflix e YouTube: Le Colonne Portanti del Nuove Panorama

Tra i servizi in abbonamento, Netflix si conferma il leader incontrastato per utilizzo totale della TV da ben quattro anni consecutivi. I suoi ascolti sono cresciuti del 27% dal maggio 2021, e la piattaforma ha persino registrato il giorno di maggior visione nella storia dello streaming, grazie a due partite NFL esclusive trasmesse in diretta streaming il giorno di Natale 2024. Non solo, l’ormai famoso “effetto Netflix” continua a influenzare il mercato: contenuti con licenza diventano successi clamorosi una volta approdati sulla piattaforma. Esempi lampanti sono stati “Suits” (disponibile su Netflix e Peacock) e “Young Sheldon” (Netflix e Max), mentre il titolo più visto in streaming questo mese, “You” (con 4 miliardi di minuti), fu uno dei primi a beneficiare di questo effetto già nel lontano 2018.

Ma non sono solo i servizi a pagamento a trainare il carro. I servizi gratuiti hanno giocato un ruolo determinante nel successo complessivo dello streaming. In particolare, YouTube Main (esclusa YouTube TV) ha mostrato una crescita costante e sorprendente, con un aumento di oltre il 120% dal 2021. A maggio, YouTube ha rappresentato il 12,5% di tutta la visione televisiva, segnando il quarto aumento mensile consecutivo della quota di mercato e la più alta quota mai raggiunta da qualsiasi servizio di streaming.

A completare il quadro dei servizi gratuiti, i FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) sono diventati sempre più popolari. Tre di essi – PlutoTV, Roku Channel e Tubi – hanno raggiunto la soglia di segnalazione nel The Gauge, rappresentando insieme il 5,7% della visione televisiva totale di maggio. Una percentuale che, pensate un po’, è maggiore di quella di qualsiasi altra rete televisiva tradizionale nello stesso arco di tempo.

La Trasformazione delle Aziende Media e la Nuova Era Pubblicitaria

Anche la continua trasformazione delle aziende media tradizionali in entità sempre più orientate allo streaming ha dato un contributo significativo a questa crescita. Piattaforme come Hulu, Paramount+ e Peacock hanno allargato la loro accessibilità, creando punti di contatto cruciali con un pubblico sempre più “nativo digitale”, integrando invece di competere con le loro controparti lineari. Questa tendenza non si limita ai contenuti originali o a catalogo, ma si estende anche agli eventi sportivi, come dimostrato dal successo delle trasmissioni in simulcast del Super Bowl LIX (su FOX e Tubi) e delle Olimpiadi del 2024 (su NBC e Peacock).

Praticamente tutte le piattaforme in abbonamento ora includono anche componenti supportate da pubblicità, creando un nuovo elemento fondamentale nel panorama televisivo. Questo apre nuove opportunità per agenzie e inserzionisti, sempre più desiderosi di raggiungere i consumatori che gravitano intorno allo streaming. In pratica, il telecomando è diventato una bacchetta magica, e il telespettatore, un mago che sceglie cosa vedere, quando vederlo e, forse, anche come farsi intercettare dalla pubblicità. Il futuro è già qui, e sta scorrendo sui nostri schermi.