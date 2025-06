“Nelle prossime settimane, sarà sottoposto all’esame del Parlamento” il disegno di legge di delega sul ritorno al nucleare “nuovo” e “sostenibile”. Il testo del disegno di legge delega, “bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, è all’esame della Conferenza Unificata per l’espressione del relativo parere”. Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, lo dice rispondendo al Question time nell’Aula della Camera. “Come Governo, stiamo monitorando con attenzione le scelte operate a livello internazionale in relazione ai finanziamenti e ai contributi pubblici destinati al settore nucleare- dice Pichetto- In tale contesto, la recente adesione effettiva all’Allenza per il Nucleare rappresenta un ulteriore passo per l’inclusione di tale tecnologia nel mix energetico nazionale, e si colloca in linea con l’approvazione – in esame preliminare da parte del Governo – del disegno di legge di delega sul nuovo nucleare sostenibile“.

Costi Stimati e Nuove Tecnologie

Quando si parla di costi del nucleare “bisogna considerare che si tratta di costi stimati associati a tecnologie innovative ed in via di sviluppo, pertanto potenzialmente soggetti ad ulteriori revisioni al ribasso che potrebbero derivare dalla produzione in serie dei reattori modulari avanzati. L’arbitraggio dovrà esserci al momento della decisione rispetto al reattore, l’incidenza e quella dell’ammortamento rispetto all’investimento, anche”. Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, lo dice rispondendo al Question time nell’Aula della Camera.

Nucleare: Fonte Necessaria per la Transizione

“Occorre rammentare che è proprio il rapporto dell’Agenzia internazionale dell’energia citato dall’onorevole interrogante a qualificare il nucleare come fonte necessaria per la transizione, ad integrazione delle altre fonti energetiche rinnovabili– spiega Pichetto- in particolare, i reattori modulari di piccola taglia (SMR) potranno contribuire ad accelerare il ruolo dell’energia nucleare nello scenario a zero emissioni nette. Peraltro, nello studio predetto, i costi di generazione indicati, decrescenti nel tempo, non considerano i potenziali benefici derivanti dall’integrazione efficiente delle differenti tecnologie nel sistema energetico. In un rapporto più recente della stessa Agenzia, pubblicato lo scorso gennaio 2025, si individua un costo previsto dell’energia prodotta da fonte nucleare anche potenzialmente inferiore ai 100 dollari per megawatt ora. Si consideri inoltre, che il nucleare sta diventando più attrattivo per il settore privato grazie anche a nuovi modelli di business, volti a ridurre il rischio per gli investitori e a garantire la stabilità dei ricavi“.

Benefici Economici e Stabilità dei Prezzi

In una valutazione “complessiva” del riavvio del programma, “bisogna considerare, inoltre, anche i benefici economici attesi nel breve termine e legati agli investimenti indotti nella filiera e alla creazione di posti di lavoro qualificati; nel lungo termine, invece il nucleare contribuirà a calmierare i prezzi e a ridurne la relativa volatilità”, conclude il titolare del MASE.