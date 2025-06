Denatalità, invecchiamento e spopolamento: l’Italia, come molti altri Stati avanzati, deve affrontare un cambiamento demografico che sta assumendo contorni, in alcuni casi, “drammatici” e che, sotto forma di necessità assistenziali, sanitarie e previdenziali, peserà inevitabilmente sui conti pubblici, a partire dal debito. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sintetizza così questa complessa tematica demografica.

Parla di numeri “spietati”, di aree del Paese che “si svuotano”, di comunità “che muoiono”. Assicura che il governo sta lavorando al problema sin dal suo insediamento, ma evidenzia anche la portata decennale della questione, accusando la politica di non trattarla come prioritaria, anzi, di accantonarla, nonostante le evidenze siano chiare e riconosciute da tutti. Le tendenze che emergono dai dati sono inequivocabili.

Nel 2024, la fecondità è rimasta stabile al Centro rispetto all’anno precedente (1,12), ma il Mezzogiorno e il Nord hanno registrato una contrazione; in particolare, il Mezzogiorno ha toccato un nuovo minimo (1,20), mentre il Nord si attesta a 1,19. A medio e lungo termine, il declino della popolazione sarà diffuso in tutte le ripartizioni territoriali, ma sarà maggiormente accentuato nelle regioni meridionali, storicamente bacino di nascite e di famiglie più numerose.

Proprio al Sud, specifica il ministro dell’Economia, la popolazione potrebbe diminuire di 3,4 milioni di abitanti entro il 2050 e di ben 7,9 milioni entro il 2080. Il dramma più evidente è quello delle aree interne, ormai abitate quasi esclusivamente da una popolazione anziana e dove, come spiegato anche da Tommaso Foti, al problema demografico si aggiunge anche quello della programmazione delle risorse: “a fronte di 1.200 milioni stanziati per il 2014-2020, abbiamo 5.814 progetti presentati”, ma “in termini di spesa” siamo al 38%”, evidenzia il ministro delle Politiche di coesione.

È proprio questo scenario generale che deve stimolare un’azione politica, non solo con interventi diretti e immediati, come misure fiscali, bonus o revisione dell’Isee, ma anche con un cambiamento di prospettiva. Giorgetti spiega che l’aumento del Pil pro-capite che l’Italia sta sperimentando, grazie alla diminuzione della popolazione e all’aumento dell’occupazione, può offrire margini per politiche “mirate” e suggerisce di spostare l’attenzione dalla crescita quantitativa alla qualità, dalla logica del “più” a quella del “meglio”.

Un esempio viene dal settore scolastico: il numero di studenti sta diminuendo rapidamente; dall’anno accademico 2018-2019 al 2022-2023, il calo è stato del 5,2%, compensato solo parzialmente dagli alunni di origine straniera. È quindi necessario ripensare le strutture, il personale e la spesa. “Per tutte queste tre variabili, tenendo conto del loro ridimensionamento quantitativo, sarà fondamentale puntare a una maggiore qualità”, sottolinea il ministro.

Un’altra questione rilevante è quella dei flussi migratori, non solo in entrata, come spesso viene discusso, ma anche in uscita, soprattutto per i giovani che, dopo essersi formati in Italia, scelgono di lavorare all’estero e per coloro che trasferiscono la residenza attratti da condizioni fiscali più favorevoli. Si tratta di un ‘Far west’ che andrebbe regolato a livello europeo per evitare una polarizzazione tra Paesi più e meno agiati.