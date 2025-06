Nel panorama della formazione manageriale italiana, un nuovo, significativo riconoscimento eleva il prestigio dell’Executive Master Agenti di Generali Italia. Il programma, frutto della collaborazione con rinomate Business School nazionali e le competenze interne della Compagnia, ha conseguito l’accreditamento ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale). Un traguardo non da poco, poiché si tratta del primo master mai realizzato da una compagnia assicurativa in Italia a ottenere tale certificazione.

Un Riconoscimento di Eccellenza per la Formazione Assicurativa

L’accreditamento ASFOR non è una mera formalità; esso rappresenta un marchio di eccellenza nel campo della Management Education e del Corporate Learning. Questo sigillo di qualità valorizza l’intero impianto formativo del master di Generali Italia, attestandone la superiorità in termini di contenuti proposti, struttura didattica e finalità perseguite. Il programma è stato finemente cucito su misura per rispondere alle esigenze specifiche di Generali Italia, con un lavoro congiunto che ha coinvolto anche le rappresentanze degli agenti. L’obiettivo primario è formare i professionisti di domani nel settore assicurativo, fornendo loro una visione imprenditoriale e manageriale capace di affrontare le sfide di un mercato in costante e rapida evoluzione.

Il Percorso Formativo: Strumenti per la Crescita e l’Innovazione

Il percorso didattico dell’Executive Master è articolato in cinque moduli fondamentali, pensati per coprire ogni aspetto cruciale dell’attività agenziale. Si spazia dall’analisi di bilancio e le previsioni finanziarie alla definizione di strategie commerciali e di servizio. Non mancano poi moduli dedicati alla leadership, alla gestione del cambiamento, al marketing territoriale e allo sviluppo di business plan mirati all'”Excellent Execution”. Un’offerta formativa che mira a fornire strumenti concreti per operare con successo.

Giunto alla sua quarta edizione, il Master ha già contribuito alla crescita professionale di oltre 130 neo agenti, creando una nuova community professionale caratterizzata da coesione e una forte propensione alla crescita. La qualità del programma è stata ulteriormente confermata dal titolo di “Gold Winner” ai Reinvention Awards – Europe 2025 di Qorus, nella categoria “New Ways of Working”, un riconoscimento per la sua “qualità, distintività e solidità” e per la capacità di generare un impatto positivo sull’intera rete di agenti e sulla Compagnia stessa.

Le Voci dei Protagonisti: Orgoglio e Visione Futura

L’importanza di questo traguardo è stata sottolineata dalle parole dei vertici di Generali Italia e di ASFOR. Giancarlo Fancel, nella foto, Country Manager e CEO di Generali Italia, ha dichiarato: “L’eccellenza distributiva è uno dei pilastri del nostro Piano triennale che ha ribadito la centralità della Rete nel nostro business. Come Generali investiamo in formazione per offrire ai nostri Agenti ogni strumento necessario per garantire la miglior customer experience grazie alla consulenza di valore. Siamo molto orgogliosi di questo traguardo ottenuto dal nostro Executive Master Agenti: l’accreditamento ASFOR riconosce il valore della nostra proposta formativa, unica in Italia”.

Sulla stessa lunghezza d’onda, Manuela Brusoni, Presidente della Commissione di Accreditamento ASFOR, ha aggiunto: “L’accreditamento ASFOR non è solo un sigillo di qualità, ma la bussola che orienta l’alta formazione manageriale italiana verso l’eccellenza e l’innovazione, garantendo alle imprese e ai professionisti le competenze per navigare il futuro