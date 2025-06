Il successo di Generali brilla ancora una volta nelle classifiche annuali di Extel (ex Institutional Investor), la rinomata società di ricerca indipendente nel panorama della finanza internazionale. L’edizione 2025 ha visto Generali distinguersi in diverse categorie chiave, un riconoscimento che sottolinea l’eccellenza e l’impegno del Gruppo.

Una leadership confermata

Per la quarta volta consecutiva, Philippe Donnet, nella foto, Group CEO di Generali, è stato nominato “Best CEO” nel settore assicurativo europeo. Un traguardo significativo che conferma la sua leadership e visione strategica. Accanto a lui, Cristiano Borean, Group CFO, ha riconfermato la sua posizione come “Miglior CFO” del settore, evidenziando la solidità della gestione finanziaria del Gruppo.

Il prestigio di Generali si estende anche al team Investor & Rating Agency Relations, che ha conquistato il primo posto in più categorie: “Best IR Team”, “Best IR Professional” con Fabio Cleva (Group Head of Investor & Rating Agency Relations), “Best IR Program” e “Best Investor / Analyst Day”. Questi riconoscimenti attestano l’eccezionale qualità della comunicazione e delle relazioni con la comunità finanziaria.

L’impegno per la sostenibilità premiato

Un altro importante successo per Generali è il primo posto nella categoria “Best ESG Program“, a testimonianza del forte impegno del Gruppo verso i criteri ambientali, sociali e di governance. Questo riconoscimento sottolinea l’attenzione di Generali non solo ai risultati economici, ma anche alla responsabilità sociale e alla sostenibilità.

Le parole del CEO Donnet

Philippe Donnet, Group CEO di Generali, ha commentato i risultati con grande soddisfazione: “Siamo molto orgogliosi che la comunità finanziaria abbia ancora una volta riconosciuto l’eccezionale qualità professionale e l’impegno delle persone di Generali. Rivolgo le mie più calorose congratulazioni a tutti i nostri colleghi e a tutti i team che sono stati premiati. I nostri risultati nelle classifiche di quest’anno sono particolarmente significativi perché evidenziano il fantastico lavoro che è alla base del nostro nuovo piano strategico, ‘Lifetime Partner 27: Driving Excellence’. Mentre restiamo pienamente focalizzati sul raggiungimento dell’eccellenza nelle relazioni con i clienti, nel modello operativo e nelle competenze chiave, questi importanti riconoscimenti ci motivano ancora di più a raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi”.

Il metodo di valutazione Extel

La classifica Extel si basa sulle valutazioni di circa 1.800 professionisti, tra investitori istituzionali e analisti finanziari. I CEO vengono giudicati su credibilità, leadership e comunicazione, mentre i CFO sulla capacità di allocazione del capitale, gestione finanziaria e comunicazione. Vengono inoltre considerate la qualità del consiglio di amministrazione e l’efficacia delle metriche ESG. Per le attività di Investor Relations, Extel esamina fattori come i roadshow, la qualità dell’informativa finanziaria, la conoscenza del business e del mercato, la reattività e l’autorevolezza dell’azienda. Un processo di valutazione rigoroso che garantisce l’affidabilità dei risultati.