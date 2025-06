Ferrovie dello Stato Italiane (nella foto, l’a. d. Stefano Donnarumma) si conferma protagonista nel panorama finanziario sostenibile, avendo recentemente collocato con successo il suo decimo green bond. Un’operazione di notevole portata, del valore nominale di 800 milioni di euro e con scadenza a giugno 2032, che rafforza la posizione del Gruppo FS come il principale emittente corporate di green bond in Italia per ammontare complessivo.

Un Investimento per la Mobilità Sostenibile

Ma a cosa serviranno questi fondi? L’emissione è stata interamente dedicata al finanziamento di “Eligible Green Projects“, in linea con l’attuale Green Bond Framework di FS. Nello specifico, i proventi verranno impiegati su due fronti cruciali per la mobilità sostenibile del Paese: saranno destinati sia alle spese di manutenzione relative ai treni elettrici passeggeri di Trenitalia, garantendo così l’efficienza e la sicurezza di una flotta già ecologica, sia ai lavori sull’infrastruttura ferroviaria per il completamento della rete ad alta velocità Torino-Milano-Napoli di RFI. Quest’ultimo intervento è fondamentale per modernizzare e potenziare l’asse portante del trasporto su rotaia in Italia, riducendo i tempi di percorrenza e l’impatto ambientale.

I Dettagli Finanziari dell’Operazione

L’interesse del mercato per questa emissione è stato notevole. La cedola è stata fissata al 3,375%, con uno spread finale di 105,1 punti base sopra il tasso mid-swap di riferimento. Il titolo, che sarà quotato su Euronext Dublin, farà il suo debutto anche sul MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni) di Borsa Italiana, un’ulteriore conferma della trasparenza e dell’accessibilità di questo strumento finanziario. La domanda ha superato di 2,3 volte l’offerta, coinvolgendo oltre cento ordini da parte di investitori, con una significativa presenza dall’estero. Un dato particolarmente rilevante è che l’88% dell’intero collocamento è stato sottoscritto da investitori ESG (Environmental, Social, Governance), evidenziando la crescente attenzione del mondo finanziario verso pratiche sostenibili.

Un Segnale di Fiducia e Riconoscimento Internazionale

Tra i sottoscrittori di questo green bond si annovera una presenza di grande rilievo: la Banca Europea per gli Investimenti (BEI). È la prima volta che la BEI sottoscrive un’emissione pubblica corporate italiana green, un fatto che sottolinea la fiducia internazionale nel Gruppo FS e nel suo impegno verso la sostenibilità. Il successo di questa operazione, avvenuta in un contesto di mercato complesso, rafforza ulteriormente l’interesse della comunità finanziaria verso il Gruppo FS, che si conferma leader nel settore dei green bond in Italia.