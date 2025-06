Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è al lavoro per una riscrittura integrale del Testo Unico sull’edilizia. L’obiettivo è superare lo stallo che ha colpito centinaia di cantieri a Milano e migliaia di famiglie, in particolare quelle coinvolte nei progetti di “demo-ricostruzione” attualmente sotto indagine.

Verso un Nuovo Testo Unico sull’Edilizia

Il ministro Matteo Salvini ha confermato l’intenzione del suo dicastero di riscrivere completamente il Testo Unico sull’edilizia. Questa iniziativa, già annunciata in diversi tavoli di settore, mira a risolvere la complessa situazione attuale. La necessità di un intervento strutturale è emersa con forza a seguito dell’inchiesta giudiziaria sull’urbanistica milanese, che ha bloccato l’iter parlamentare di un disegno di legge volto a sbloccare la situazione.

La Crisi Abitativa e i Progetti di “Demo-ricostruzione”

Salvini ha riconosciuto la gravità della crisi abitativa che potrebbe colpire circa 40.000 persone. Il problema riguarda in particolare i progetti di “demo-ricostruzione”, che coinvolgono oltre 20.000 appartamenti. Molti di questi immobili sono stati già venduti o prenotati da famiglie che hanno anticipato cifre ingenti. Il ministro ha sottolineato che “Le vicende giudiziarie non possono ricadere su famiglie in buona fede, che hanno investito i propri risparmi e le proprie speranze”.

Il Ministero è al lavoro da oltre un anno su una proposta normativa in sinergia con il Comune di Milano e l’ANCI. Una prima ipotesi emendativa, inserita nel decreto ‘salva casa’ del 2024, non aveva avuto seguito. Il testo in discussione al Senato, già approvato in prima lettura dalla Camera con un ampio appoggio trasversale, è ora in stand-by a causa dell’indagine giudiziaria.

Semplificazione e Rigenerazione Urbana

L’obiettivo del Ministero è trovare un “corretto bilanciamento tra semplificazione procedurale e rispetto degli standard urbanistici ed edilizi”. All’interno del nuovo Testo Unico, verrà dedicata una specifica attenzione al tema della “demo-ricostruzione” e, più in generale, agli interventi per la rigenerazione urbana.

Il Ministero ha ribadito la sua “piena disponibilità” a collaborare con la Commissione parlamentare competente e con il Comune di Milano, che detiene importanti competenze in materia. Nel frattempo, la tensione rimane alta tra le famiglie coinvolte, rappresentate dal Comitato ‘Famiglie sospese, vite in attesa’, che ha recentemente incontrato anche il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.