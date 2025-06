C’è un’aria diversa stasera a Bologna. Un’aria che sa di festa, di liberazione, di un sogno che si avvera. La Virtus Segafredo Bologna ha scritto un’altra pagina di storia, conquistando il suo 17esimo scudetto e battendo Brescia con un netto 3 a 0. E in città, inutile dirlo, è esplosa la gioia, quella vera, spontanea, che ti prende allo stomaco e ti fa urlare senza ritegno.

Via Rizzoli in Festa: “I Campioni dell’Italia Siamo Noi!”

Pochi minuti dopo il fischio finale al Pala Leonessa, dove la squadra ha sollevato la coppa, Bologna si è riversata in strada. Sotto al Nettuno, storico simbolo della città, circa 3.000 tifosi si sono radunati, invadendo via Rizzoli. “I campioni dell’Italia siamo noi!”, si sentiva gridare, un coro che rompeva il silenzio della sera e si mescolava all’eco lontano del cinema all’aperto di piazza Maggiore, proprio nel giorno della sua inaugurazione. Un contrasto suggestivo, tra la quiete della cultura e l’esplosione della passione sportiva.

La partita, un dominio incontrastato delle Vu nere, si è chiusa con un eloquente 74-96 in casa della Germani Brescia. Un controllo della gara fin dall’inizio, con una superiorità che non ha mai lasciato dubbi sul risultato finale. Ma dietro a questa vittoria schiacciante, c’è stata una motivazione in più, un motore invisibile che ha spinto i giocatori oltre ogni limite.

Un Pensiero per “Achi”: La Vittoria Dedicata ad Achille Polonara

Questa festa, questa gioia incontenibile, ha avuto un sapore particolare. Le celebrazioni, infatti, sono state tutte dedicate ad Achille Polonara, “Achi” per i compagni e i tifosi. Pochi giorni fa, il giocatore ha ricevuto una diagnosi di leucemia mieloide e sta affrontando le cure al Policlinico Sant’Orsola di Bologna. La sua assenza, pesantissima sul campo, è stata trasformata in una spinta emotiva fortissima. Ogni canestro, ogni difesa, ogni azione è stata un pensiero per lui. Bologna e i suoi compagni hanno festeggiato anche per “Achi”, in un abbraccio collettivo che va oltre lo sport e tocca il cuore. È la dimostrazione che in certi momenti, una squadra è molto più di un gruppo di atleti: è una famiglia, unita anche nella difficoltà.