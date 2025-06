BANCOMAT ha recentemente pubblicato la sua prima Relazione di Sostenibilità, segnando un passo significativo nel suo percorso ESG, fortemente voluto dalla nuova governance aziendale. La sostenibilità diventa un caposaldo della strategia, affiancando gli obiettivi del piano industriale 2025-2029.

Focus sul Sociale: Persone al Centro e Supporto alla Genitorialità

Sul fronte sociale, BANCOMAT mette le persone in primo piano con l’iniziativa “B-Parent”, pensata per sostenere la genitorialità e promuovere l’equilibrio tra vita privata e lavorativa. Il programma include congedi paritari, flessibilità, permessi retribuiti e un bonus alla nascita. L’iniziativa ha riscosso un grande successo, con un tasso di adesione del 70% e, in particolare, il 66% delle adesioni provenienti da uomini. Questo dato è un chiaro segnale di quanto tali strumenti siano apprezzati dalle famiglie, contribuendo a garantire continuità lavorativa alle neomamme e a contrastare l’abbandono del lavoro post-gravidanza, un fenomeno in crescita in Italia.

BANCOMAT ha anche rafforzato le sue misure di welfare e wellbeing, offrendo smart working, polizze sanitarie familiari, borse di studio per i figli e la possibilità di convertire il premio in servizi welfare. La società ha inoltre rinnovato il suo supporto al FAI – Fondo Ambiente Italiano.

Il coinvolgimento dei dipendenti si estende anche al supporto delle comunità locali. Grazie alla partnership con Banco Alimentare, nel 2024 il 55% dell’organico BANCOMAT ha partecipato a giornate di volontariato aziendale, effettuando donazioni equivalenti a oltre 259.000 pasti. Questa collaborazione si è ulteriormente ampliata nel 2025 con l’inaugurazione della nuova sede e l’introduzione di una mensa sostenibile che ridistribuisce l’invenduto al Banco Alimentare, supportando così famiglie e comunità vulnerabili.

Impegno Ambientale: Un Nuovo Headquarter Sostenibile

In ambito ambientale, BANCOMAT ha dato prova del suo impegno attraverso il suo nuovo headquarter, inaugurato ad aprile 2025. L’edificio ha ottenuto la certificazione BREEAM “Very Good” ed è facilmente accessibile tramite mezzi di mobilità elettrica e condivisa. Gli spazi interni sono stati progettati per promuovere la collaborazione, l’inclusione e la riduzione degli sprechi.

Governance e Strategia ESG

Per quanto riguarda la governance, BANCOMAT ha affidato alla Divisione Risorse Umane il coordinamento del framework ESG e la promozione di una cultura aziendale orientata alla sostenibilità. All’interno della divisione è stata creata una figura dedicata, l’ESG & Organization Manager, incaricata di garantire il raccordo operativo con il Comitato e le varie funzioni aziendali. È stato inoltre istituito un Comitato ESG & Cyber, composto da consiglieri e specialisti interni, con il compito di guidare lo sviluppo della strategia e degli interventi correlati.

Come commenta Paola Giacomantonio, Chief HR Officer di BANCOMAT: “È un vero piacere contribuire alla costruzione della nuova strategia di BANCOMAT, integrandola con elementi ESG che generano cultura, attrattività e inclusione. Siamo convinti che questo percorso ci aiuterà ad attrarre e trattenere i migliori talenti, in coerenza con il nostro piano di crescita. Questi sono solo i primi passi di un percorso che, grazie al supporto del nostro CEO, del Comitato, di FSI e di tutti i team coinvolti, diventerà parte del nostro modo di lavorare, ben oltre gli obblighi normativi.”