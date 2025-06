Venerdì 4 luglio 2025, alle ore 20.30, la Casa Museo Spazio Tadini in Via Jommelli 24 (zona MM1-MM2 Loreto), Milano, sarà il palcoscenico per la presentazione del volume “Fantasmi di Oggi e Leggende Nere dell’Età Moderna”, curato da Mario Gazzola e Andrea Carlo Cappi. Il libro, edito da Profondo Rosso Edizioni di Luigi Cozzi, trae ispirazione da un elemento iconico del capolavoro argentiano: un libro inesistente che compariva nel film, la cui autrice immaginaria, Amanda Righetti, firma oggi la prefazione di questa nuova opera.

Un viaggio perturbante nelle “leggende nere” dell’Italia contemporanea

“Fantasmi di Oggi e Leggende Nere dell’Età Moderna” è un’operazione di “archeologia filmica e letteraria” che trasforma un dettaglio fugace di “Profondo Rosso” in una raccolta di undici racconti. Questi testi esplorano le pieghe più oscure e misteriose dell’Italia contemporanea, evocando figure spettrali e trame inquietanti.

Il volume, frutto della meticolosa passione di Mario Gazzola e Andrea Carlo Cappi, vede la convergenza delle penne più ispirate del mistero e dell’horror nostrano. Mario Gazzola, scrittore prolifico con un vasto curriculum nel genere horror e fantastico , ha contribuito con due racconti: “Il fiore che dava la morte” e “La danza nel cimitero”. Gazzola ha affiancato la sua passione per la musica rock a un’intensa attività giornalistica, collaborando con testate specializzate come Rockstar e Jam, il supplemento Musica! e il blog MediaTrek di Ernesto Assante per La Repubblica. Ha inoltre scritto per quotidiani e periodici, tra cui Italia Oggi e Panorama. La sua esperienza radiofonica include la conduzione di programmi per Radio Lodi e Radio Popolare, e ha contribuito al format TV Wonderland (RAI 4) con la rubrica “Sound Invaders”. Tra gli altri autori, spicca Gian Luca Margheriti, scrittore di lungo corso con numerose pubblicazioni, Margheriti firma il racconto “I bambini omicidi di Foggia”. Gli altri autori che hanno contribuito a questa antologia sono Claudio Bovino (“Il pazzo di Verona”), Claudia Salvatori (“La zoppa arsa viva di Pavia”), Enrico Luceri (“L’incubo del pagliaio”), Andrea Carlo Cappi (“La villa del bambino urlante – l’antefatto del film Profondo rosso”), Paolo Di Orazio (“Il segreto del Monaco Rosso”), Giada Trebeschi (“La strega di Pordenone”) e Roberta Guardascione (“Il mistero del bosco di betulle”).

Un omaggio speciale è dedicato a Daria Nicolodi, indimenticabile interprete di “Profondo Rosso”, celebrata con un racconto firmato da Luigi Cozzi, editore del volume, regista di culto e storico collaboratore di Dario Argento. Un ruolo cruciale nella genesi del progetto è stato svolto dall’artista Roberta Guardascione. Ha non solo firmato la copertina, il graphic design e le illustrazioni interne, ma ha anche offerto un contributo letterario al volume. Il suo ciclo di “Pitture Nere” impreziosisce ulteriormente l’opera, celando dettagli segreti in anamorfosi, visibili solo capovolgendo il libro, un raffinato gioco visivo che strizza l’occhio all’enigmaticità del cinema argentiano.

Un ponte tra cinema e letteratura: l’evento a Casa Museo Spazio Tadini

L’evento, organizzato dal Rotary Club Milano Precotto San Michele, vedrà la partecipazione di figure di spicco che animeranno il dibattito. Dopo i saluti e l’introduzione di Antonio Canino, Presidente del Rotary Club Milano Precotto San Michele, interverrà il curatore Mario Gazzola e un autore del libro Gian Luca Margheriti. La moderazione sarà affidata a Giovanna Zilli. L’appuntamento rappresenta un’occasione unica per riflettere sul legame indissolubile tra l’immaginario del terrore, la sua rappresentazione artistica e le dinamiche sociali che lo alimentano. La celebrazione di “Profondo Rosso” in questo contesto non è solo un omaggio a un classico del cinema, ma un modo per esplorare come certe narrazioni continuino a definire e influenzare la nostra percezione del reale. La serata promette di essere un crocevia di pensieri, analisi e suggestioni, un vero e proprio tuffo nelle “leggende nere” che, ieri come oggi, continuano a popolare il nostro immaginario. La partecipazione è aperta al pubblico con prenotazione obbligatoria all’indirizzo milanosanmichele@gmail.com o contattando il numero 3713803082. È disponibile la possibilità di parcheggio a pagamento presso Autorimessa Durante, in Piazza Durante 20, Milano.