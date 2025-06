In un’Italia che si scopre ogni giorno più fragile, i numeri parlano chiaro, scolpendo un quadro di fragilità sociale che non può essere ignorato. Oltre 5,6 milioni di persone, quasi un italiano su dieci, vivono in condizioni di povertà assoluta, un dato che il terzo report statistico nazionale 2025 di Caritas Italiana ha riportato con la lucidità di un monito. Questi individui, appartenenti a 2 milioni e 217 mila famiglie, si trovano privati dell’essenziale: cibo adeguato, un tetto sicuro, vestiti dignitosi. È una sofferenza silenziosa che si annida nelle pieghe della nostra società.

Europa e Italia: un confronto preoccupante

Il malessere non è solo italiano. A livello europeo, oltre 93 milioni di persone – il 21% della popolazione dell’UE – sono a rischio povertà o esclusione sociale. L’Italia, con il suo 23,1%, si posiziona al settimo posto in questa triste classifica, superando il dato del 2023 che si attestava al 22,8%. Solo Bulgaria, Romania, Grecia, Spagna, Lettonia e Lituania mostrano cifre peggiori. Questo dato ci costringe a riflettere su quanto la crisi economica e sociale abbia inciso profondamente anche nel nostro Paese, posizionandoci in una zona di allarme che richiede risposte urgenti.

L’onda lunga delle crisi e l’impegno di Caritas

Negli ultimi dieci anni, l’aumento delle persone assistite da Caritas in Italia è stato del 62,6%. Un balzo significativo, con un picco nel Nord Italia dove le richieste di aiuto sono cresciute del 77%, seguito dal Sud con il 64,7%. Questa progressione riflette il peso delle crisi che si sono succedute, dalla finanziaria del 2008 alla pandemia di Covid-19, fino alle recenti instabilità geopolitiche. Solo rispetto al 2023, il numero di assistiti ha registrato un ulteriore aumento del 3%.

Nel corso del 2024, i Centri di Ascolto e i servizi Caritas hanno accolto e supportato 277.775 persone, un numero equivalente ad altrettanti nuclei familiari. Queste informazioni, provenienti da 3.341 servizi attivi in 204 diocesi italiane, evidenziano il ruolo cruciale della rete Caritas. Il loro sostegno ha raggiunto circa il 6 per mille delle famiglie residenti in Italia e ben il 12% delle famiglie in povertà assoluta. Un dato che, pur testimoniando un impegno straordinario, richiama con forza l’urgenza di risposte strutturali e coordinate per affrontare una crisi sociale che continua a espandersi, come un fiume carsico che riemerge sempre più impetuoso.