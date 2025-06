La legittimazione dell’Italia ad adottare misure secondo il golden power è connessa alla tutela della sicurezza pubblica, un aspetto di esclusiva competenza nazionale, esente da ogni interferenza con le normative sovranazionali stabilite dal regolamento sulle concentrazioni. Questo rappresenta un punto fondamentale nella comunicazione inviata dal Ministero dell’Economia in risposta ai chiarimenti richiesti dall’Unione Europea riguardo all’applicazione del Golden Power nell’affare Unicredit-Banco Bpm.

Secondo fonti vicine al dossier, la risposta — che deve essere valutata anche nel contesto in cui il governo ha approvato l’operazione, imponendo però alcune condizioni — offre chiarimenti specifici su vari aspetti: dalla nazionalità delle due entità coinvolte, al contesto russo che ‘richiede’, senza compromettere i pagamenti delle imprese italiane, l’uscita di asset finanziari da un Paese in guerra con l’Ucraina.

Nella risposta, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) sottolinea che considera “legittime” e “realizzabili” le prescrizioni imposte all’operazione di Unicredit riguardo Banco Bpm. Ciò è dovuto all’invocazione della ‘sicurezza nazionale’, che compete a ogni singolo Stato. L’operazione prevede infatti l’integrazione di una massa di risparmi e depositi gestiti che si avvicina a centinaia di miliardi, sollevando questioni relative alla sicurezza economica dei risparmiatori italiani, i quali necessitano di protezione.

Questo aspetto è considerato di maggiore importanza rispetto al dubbio sollevato dall’Unione Europea riguardo alla nazionalità dei soggetti coinvolti. Si ricorda anche che tale situazione è diventata possibile grazie alla riforma del golden power in Italia, introdotta in precedenza dal governo Draghi: questa riforma ha stabilito che anche il risparmio rientra tra le categorie economiche da tutelare attraverso i poteri speciali, accanto a settori come le reti energetiche, le telecomunicazioni e i trasporti ferroviari.

La lettera accenna anche al capitale di Unicredit, il quale è maggiormente detenuto da azionisti extra-europei, per oltre il 60%. La decisione di applicare il golden power è sostenuta dall’articolo 21 del regolamento sulle concentrazioni, menzionato anche nelle richieste dell’Unione Europea. Il Mef argomenta che tale regolamento fornisce un quadro normativo coerente con la ripartizione delle competenze: l’Unione Europea tratta le questioni antitrust, mentre i singoli Stati esercitano un’esclusiva competenza in materia di sicurezza nazionale.

Il governo italiano assicura che, nel valutare l’operazione di Unicredit su Banco Bpm, è stata prestata particolare attenzione a non interferire in nessun modo con le competenze di enti come BCE, Bankitalia, Agcom, DG Competition dell’Unione Europea e Consob. Viene affrontato anche il tema degli asset russi della banca italiana, che, secondo le indicazioni del Golden Power, dovrebbero essere dismessi. Tuttavia, in una comunicazione inviata a Unicredit, il Mef ha previsto un’eccezione per i pagamenti delle imprese italiane sul territorio, che potrebbero incontrare difficoltà.

Nella lettera viene evidenziata l’evoluzione normativa rispetto alla Russia, tenendo conto del mutato scenario geopolitico a causa della guerra in Ucraina. L’Italia, infatti, ha partecipato attivamente ai dibattiti nei G7 e G20 per introdurre clausole che richiedono l’uscita di asset dal Paese, escludendo la possibilità per coloro che rimangono di prendere parte alla ricostruzione dell’Ucraina. Non ci sono motivi, si spiega, per non rispettare tali prescrizioni, che hanno effetti anche a livello internazionale, oltre a garantire la coerenza nazionale.

Questa posizione, che enfatizza l’uscita dal Paese, è stata sostenuta anche dal governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, durante la conferenza stampa finale della riunione del G7 svoltasi a Stresa sotto presidenza italiana. È importante notare che la questione degli asset russi rimane critica per l’Italia; i beni sequestrati sul territorio hanno già richiesto fino a 30 milioni in spese di gestione, specialmente per il mantenimento della Superjet a Venezia, sequestrata con i suoi 5 aerei, la cui sorte è in attesa delle decisioni del Comitato per la Sicurezza Finanziaria, indipendente dal Mef e dagli altri ministeri.