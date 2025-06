Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) continua la sua operazione di acquisto di azioni proprie, un’iniziativa che mira all’annullamento dei titoli e che ha preso il via il 2 giugno 2025. Nel periodo compreso tra il 9 e il 13 giugno 2025, la banca ha intensificato gli acquisti sul mercato regolamentato Euronext Milan, gestito da Borsa Italiana.

I numeri dell’ultima settimana di acquisti

Nel dettaglio, come comunicato dalla banca stessa, nella settimana dal 9 al 13 giugno 2025 sono state acquistate 66.381.209 azioni ordinarie. Questo volume rappresenta circa lo 0,37% del capitale sociale di Intesa Sanpaolo. Il prezzo medio di acquisto per azione si è attestato a 4,8833 euro, per un controvalore totale di 324.162.094,50 euro.

Questi acquisti sono stati eseguiti da Morgan Stanley Europe SE, l’intermediario terzo incaricato di gestire il programma in piena autonomia, senza alcun coinvolgimento diretto del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Di seguito il riepilogo giornaliero delle operazioni:

DATA N. AZIONI ACQUISTATE PREZZO MEDIO D’ACQUISTO (€) CONTROVALORE (€) 9 giugno 2025 6.009.432 5,0110 30.113.263,75 10 giugno 2025 21.028.866 4,9348 103.773.247,94 11 giugno 2025 4.500.000 4,8958 22.031.100,00 12 giugno 2025 12.612.531 4,8626 61.329.693,24 13 giugno 2025 22.230.380 4,8094 106.914.789,57 Totale dal 9 giugno al 13 giugno 2025 66.381.209 4,8833 324.162.094,50

Il punto sul programma di buyback

Dall’avvio del programma di acquisto di azioni proprie, avvenuto il 2 giugno 2025, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 124.468.004 azioni. Questo volume corrisponde a circa lo 0,70% del capitale sociale. Il prezzo medio di acquisto per azione dall’inizio del programma è di 4,8878 euro, per un controvalore totale che ha superato i 600 milioni di euro, raggiungendo quota 608.379.878,47 euro.