Quando parliamo di automobili, l’argomento “ibrido” è ormai sulla bocca di tutti, e non a torto. Il mercato delle auto ibride in Italia è in piena espansione, un po’ come una pianta che cresce rigogliosa, ma che, ahimè, rischia di aggrovigliarsi su se stessa a causa di un’eccessiva varietà e di una certa confusione nella sua classificazione. È un po’ come trovarsi di fronte a un menù con troppe pietanze esotiche senza una descrizione chiara: si finisce per non sapere cosa scegliere.

La Babele dell’Ibrido: Quanti Tipi Esistono?

A dipanare questa matassa ci ha pensato una nuova analisi dell’Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School. Immaginatevi il listino italiano delle auto nuove come un grande supermercato: qui troviamo ben 762 varianti ibride, distribuite su 244 modelli e proposte da 48 marchi diversi. Un vero labirinto!

Ma entriamo nel dettaglio, per capire meglio le “specie” di ibrido. La maggior parte, il 62,3% (475 varianti), è rappresentata dai Mild Hybrid. Sono un po’ come gli “antipasti” dell’ibrido, un assaggio leggero di elettrificazione. Poi ci sono i Full Hybrid, con il 9,8% (75 varianti), un po’ più “corposi” nella loro proposta. I Plug-in Hybrid, che rappresentano il 27,6% (210 varianti), sono quelli che permettono di fare veri e propri tratti in elettrico, persino in autostrada, un po’ come un secondo piatto abbondante. Infine, ci sono i rari Range Extender, appena lo 0,3% (2 varianti), un po’ come il dolce raro che si trova solo in pochi ristoranti.

C’è poi una sottocategoria interessante, i Middle Hybrid. Si tratta di alcuni Mild Hybrid che, nonostante la loro natura “leggera”, riescono a veleggiare e persino a muoversi in elettrico a basse e medie velocità. Sono 65 varianti, il 14% di tutti i Mild Hybrid, e rappresentano un fenomeno emergente, un po’ come un nuovo gusto di gelato che sta prendendo piede.

Non Ricaricabili vs. Ricaricabili: La Grande Divisione

Se guardiamo le vendite, le auto ibride con batterie non ricaricabili dall’esterno sono quelle che vanno per la maggiore. In Italia, tra gennaio e aprile 2025, hanno costituito il 44,9% delle vendite, e in Europa, nel primo trimestre 2025, il 35,9%. Non a caso, rappresentano il 72% delle vetture ibride presenti nel listino italiano. Sono la scelta più comune, un po’ come il caffè al bar per noi italiani: un classico.

Per quanto riguarda i Plug-in Hybrid, l’Osservatorio ha rilevato che la capacità media delle loro batterie è di 20,3 kWh, permettendo una percorrenza media in modalità puramente elettrica di 78,9 km. Una bella distanza, non c’è che dire, quasi come un viaggio fuori porta senza inquinare.

E l’alimentazione? Il 77% dei modelli ibridi è a benzina, il 22% a gasolio e un piccolo 0,3% è bifuel GPL/benzina. Insomma, la benzina rimane la regina, ma le altre opzioni si stanno facendo strada.

Un Caos di Classificazioni: Serve Chiarezza!

Il vero problema, però, è la mancanza di criteri univoci per la classificazione. La ricerca ha analizzato ben 13 metodologie diverse, trovando 9 parametri differenti presi in considerazione. Un vero e proprio guazzabuglio! Il parametro più utilizzato, sia a livello pratico che accademico, è la capacità del motore elettrico di muovere il veicolo senza l’aiuto del motore termico. Ma ecco l’inghippo: questa informazione manca del tutto nella procedura di omologazione (il ciclo WLTP) per gli ibridi non ricaricabili esternamente. L’unico criterio di distinzione riconosciuto a livello UE è semplicemente tra veicoli ibridi ricaricabili esternamente e non ricaricabili. Capite bene che questa frammentazione rende difficile per noi consumatori capire davvero cosa stiamo comprando. È come comprare un vestito senza sapere se è di lana o di cotone.

Proposte per Far Luce nell’Ibrido

Per risolvere questo pasticcio e portare un po’ di trasparenza, l’Osservatorio ha individuato due metodi di classificazione, uno per il breve e uno per il medio periodo.

Nel breve termine, si propone di adottare un indice oggettivo basato sul “grado di elettrificazione” di un sistema ibrido. Questo indice metterebbe in relazione la potenza del motore elettrico, quella del motore termico e la massa del veicolo. Il bello è che tutte queste variabili sono già rilevate in fase di omologazione e disponibili sui documenti di circolazione. Una soluzione pratica, un po’ come usare un metro per misurare l’altezza di un bambino.

Per il medio termine, l’Osservatorio suggerisce un criterio basato sul comportamento su strada, misurando la percentuale di percorrenza in modalità elettrica nei cicli urbani. Qui le categorie proposte, a titolo esemplificativo, sarebbero: