Nella cornice suggestiva di Kananaskis, in Canada, dove i leader del G7 si sono riuniti, un’immagine ha catturato l’attenzione: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump seduti, informalmente, su una semplice panchina di legno. Un dialogo che, pur nella sua apparente semplicità, ha toccato i nervi scoperti della geopolitica contemporanea, confermando ancora una volta la centralità dell’Italia nel panorama delle relazioni internazionali.

I temi caldi sul tavolo del G7

Alla vigilia della sessione dedicata specificamente alla politica estera, questo colloquio bilaterale, avvenuto in un clima di disinvoltura, ha visto i due leader affrontare alcuni dei dossier più spinosi. Al centro della conversazione, la crisi iraniana, con le sue implicazioni regionali e globali, la situazione nella Striscia di Gaza, che continua a tenere il mondo col fiato sospeso, e la complessa questione dei dazi commerciali, con un occhio di riguardo ai delicati equilibri economici tra Europa e Stati Uniti.

La posizione italiana: dialogo e cessate il fuoco

Palazzo Chigi ha riferito che l’incontro ha permesso di discutere degli “sviluppi più recenti in Iran”, ribadendo con fermezza “l’opportunità di riaprire la strada del negoziato”. Un punto fermo che sottolinea la volontà italiana di privilegiare la diplomazia in scenari ad alta tensione. La presidente Meloni, inoltre, non ha mancato di ribadire con forza “la necessità, in questo momento, di lavorare per il raggiungimento di un cessate il fuoco a Gaza”. Una posizione chiara, che evidenzia la preoccupazione per la crisi umanitaria e la spinta verso una soluzione pacifica.

Infine, la conversazione ha offerto alla presidente del Consiglio l’opportunità di ribadire “l’importanza del conseguimento di un accordo sul negoziato commerciale Ue-Usa” e di affrontare il tema delle “prospettive del prossimo Vertice Nato dell’Aja”. Dettagli che, insieme, tessono la trama di una politica estera italiana attiva, capace di dialogare con i grandi attori internazionali su questioni cruciali per la stabilità globale e gli interessi nazionali. Un incontro sulla panchina, dunque, ma con il peso di decisioni che disegneranno gli equilibri del futuro.