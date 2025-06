Un’intesa strategica di grande rilievo è stata siglata oggi a Kuala Lumpur tra il colosso energetico italiano Eni e la compagnia petrolifera statale malese PETRONAS. Le due aziende hanno firmato un Accordo Quadro che getta le basi per la creazione di una nuova società a partecipazione congiunta, destinata a gestire importanti asset in Indonesia e Malesia. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso una business combination che promette di ridefinire il panorama energetico del Sud-Est asiatico (nella foto da destra: Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni; Guido Brusco, Chief Operating Officer Global Natural Resources e General Manager di Eni; Mohd Jukris Abdul Wahab, Executive Vice President e Chief Executive Officer Upstream di PETRONAS; e Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Presidente e Group Chief Executive Officer di PETRONAS, durante la firma dell’Accordo Quadro di Joint Venture tra Eni e PETRONAS, tenutasi oggi a Kuala Lumpur).

Le Basi dell’Accordo: Parità e Indipendenza Finanziaria

L’accordo odierno, che fa seguito a un Memorandum d’Intesa esclusivo firmato in precedenza, stabilisce i principi chiave per la partnership. La nuova entità sarà concepita per operare come una società finanziariamente autosufficiente, un dettaglio che ne sottolinea la robustezza e l’autonomia. Eni e PETRONAS hanno raggiunto un allineamento sulla valutazione dei rispettivi asset che verranno conferiti, stabilendo una proporzione di 50:50. Questa parità nel capitale sociale riflette una condivisione equilibrata delle responsabilità e dei benefici attesi.

Un Modello Replicato per il Successo

Questa iniziativa non è isolata, ma si inserisce in una strategia più ampia di Eni, nota come modello satellitare. Tale approccio ha già dato i suoi frutti nel settore Upstream, come dimostrano le esperienze in Norvegia con Var Energy e in Angola con Azule. L’obiettivo è replicare il successo di queste joint venture, sfruttando sinergie e ottimizzando le risorse per massimizzare il potenziale delle operazioni.

Un Futuro Energetico Promettente

L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha espresso grande entusiasmo per l’accordo, sottolineando il suo impatto potenziale: “Questo è un altro passo significativo verso la nuova Società che Eni e PETRONAS hanno concordato di creare in Indonesia e Malesia, generando sinergie in termini di asset, competenze e capacità finanziarie, in un modello di trasformazione che rafforza ulteriormente l’enorme potenziale dei due Paesi. La nuova Società avrà un forte impatto locale sulla produzione di gas, portando ulteriore energia, infrastrutture e occupazione a beneficio sia dell’Indonesia che della Malesia. La nuova Società avrà anche l’opportunità di valorizzare ulteriormente un incredibile portafoglio combinato di circa 1.400 miliardi di metri cubi di potenziale esplorativo aggiuntivo a basso rischio”.

Le stime indicano che la nuova società garantirà nel medio termine una produzione sostenibile di 500 kboepd, prevalentemente gas. Vantaggiose anche le riserve complessive, pari a circa 3 miliardi di barili di olio equivalente (boe), con un impressionante potenziale esplorativo stimato in 10 miliardi di boe. Questi numeri suggeriscono una solida base per la crescita e la stabilità operativa.

Prossimi Passi e Approvazioni Necessarie

La firma odierna rappresenta una tappa fondamentale, segnando l’allineamento definitivo tra le due parti sulla valutazione degli asset. La finalizzazione dell’accordo è prevista entro la fine del quarto trimestre 2025, subordinatamente al completamento della due diligence finanziaria. Eni e PETRONAS hanno già informato i governi indonesiano e malese dei progressi dell’operazione. La transazione finale sarà soggetta alle necessarie approvazioni governative, normative e dei partner, elementi cruciali per la piena operatività della nuova società.