Digital Value, nella foto l’a. d. Riccardo Benedini, un punto di riferimento nel settore ICT in Italia, ha annunciato un’importante aggiudicazione: l’azienda si è assicurata cinque lotti nell’ambito della gara indetta da Consip S.p.A. per le Convenzioni Multibrand Software edizione 7. Un risultato che sottolinea il ruolo chiave di Digital Value nel fornire soluzioni tecnologiche avanzate al settore pubblico.

Innovazione per la Pubblica Amministrazione: Gli Obiettivi di Consip

La gara Consip Multibrand Software – Edizione 7 è stata ideata per dotare la Pubblica Amministrazione di strumenti di alta qualità per la gestione e l’innovazione digitale. L’obiettivo primario è favorire il progresso tecnologico a beneficio di utenti, cittadini e dell’intero Paese, rendendo i servizi pubblici più efficienti e al passo con i tempi.

Un Contratto di Rilievo: Cifre e Durata

Il valore complessivo dei lotti aggiudicati ammonta a €158.000.000. Di questa cifra, la quota di pertinenza del Gruppo Digital Value è di €108.400.000, un dato significativo che include oltre il 20% di massimali di legge a esaurimento della capienza dei lotti. La durata contrattuale è di 12 mesi, con decorrenza prevista nei prossimi mesi, il che si tradurrà in un conseguente aumento del portafoglio contratti del Gruppo per il 2025.

I Lotti nel Dettaglio: Soluzioni per Ogni Esigenza

Digital Value si è aggiudicata lotti strategici, che coprono un’ampia gamma di esigenze software e servizi connessi, in collaborazione con i principali leader globali della tecnologia:

Lotto 1: Soluzioni Oracle e servizi connessi

Soluzioni e servizi connessi Lotto 7: Soluzioni Adobe e servizi connessi

Soluzioni e servizi connessi Lotto 9: Soluzioni Opentext , rinnovo della manutenzione per le licenze in uso e servizi connessi

Soluzioni , rinnovo della manutenzione per le licenze in uso e servizi connessi Lotto 10: Soluzioni Dell , rinnovo della manutenzione per le licenze in uso e servizi connessi

Soluzioni , rinnovo della manutenzione per le licenze in uso e servizi connessi Lotto 11: Soluzioni Citrix-TIBCO, rinnovo della manutenzione per le licenze in uso e servizi connessi

Con queste importanti aggiudicazioni, Digital Value rafforza la sua posizione di partner affidabile per le istituzioni pubbliche, distinguendosi per l’ampiezza e la diversificazione della sua offerta e per le solide alleanze con i giganti tecnologici mondiali.