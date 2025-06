Questa mattina, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha preso parte al Consiglio Affari Esteri straordinario, convocato in formato virtuale dall’Alta Rappresentante dell’Unione Europea Kaja Kallas. L’incontro è stato indetto in seguito ai recenti scontri tra Israele e Iran, come comunicato dalla Farnesina.

La Posizione Italiana: No all’escalation, sì al confronto politico

Il Consiglio straordinario ha offerto al Ministro Tajani l’opportunità di ribadire con forza la posizione italiana, che punta a un immediato ritorno al confronto politico per scongiurare una pericolosa escalation in Medio Oriente. Tajani ha chiarito i punti fermi dell’Italia: l’Iran non deve possedere la bomba atomica, Israele ha il diritto all’autodifesa, ed è cruciale la protezione dei civili.

Riavvio dei Negoziati e Dialogo con Israele

Secondo il Ministro, è fondamentale far ripartire il negoziato avviato da Stati Uniti e Iran con la mediazione dell’Oman. Tajani ha inoltre confermato la contrarietà dell’Italia alla sospensione dell’Accordo di associazione dell’Unione Europea con Israele, sottolineando l’importanza di mantenere aperto ogni canale di dialogo con la società israeliana.

Il Ruolo Attivo dell’Unione Europea

Nel suo intervento, Tajani ha aggiornato i colleghi UE sui colloqui avuti negli ultimi giorni con i Ministri degli Esteri di Israele, Iran e dei principali Paesi della regione, oltre che con il Direttore Generale dell’AIEA, Rafael Grossi. Sul dossier nucleare, in particolare, Tajani ha ribadito il sostegno italiano ai tentativi dell’Oman di mantenere un canale negoziale tra Washington e Teheran. Ha inoltre auspicato un ruolo attivo e decisivo dell’Unione Europea: “In questa crisi l’Unione deve muovere passi decisi per avvicinare la regione a una soluzione politica e per consolidarsi come attore di politica internazionale capace di essere presente con efficacia sulla scena mondiale”.

Stretto di Hormuz e Gaza: la visione italiana

La nota della Farnesina prosegue ricordando i contatti di Tajani con il Ministro iraniano Abbas Araghchi sulla necessità di garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz. A tal proposito, il Ministro ha sottolineato l’importanza dell’operazione ‘Aspides’ dell’Unione Europea nel Mar Rosso, definendola “una missione in difesa della libertà dei traffici marittimi, un’operazione decisa e resa operativa dall’Unione Europea”.

Infine, è stata affrontata anche la situazione di Gaza. Il Ministro Tajani ha ribadito l’urgenza di un immediato cessate il fuoco, del rilascio di tutti gli ostaggi e di un processo negoziale che porti alla soluzione di “due popoli – due Stati“. Ha rinnovato l’appello al pieno accesso degli aiuti umanitari alla Striscia, ricordando le operazioni di aiuti alimentari e sanitari nell’ambito del programma Food for Gaza.