Si registrano segnali di rinnovato interesse da parte degli investitori istituzionali per le società italiane quotate. Il 2024, per la prima volta dal 2019, evidenzia un aumento significativo (27%, rispetto al 24% dell’anno precedente) nella percentuale delle imprese in Piazza Affari che vedono la presenza di investitori istituzionali, specialmente di provenienza estera (21,5% delle società, rispetto al 19% nel 2023).

Questi dati provengono dall’ultimo Rapporto sulla corporate governance delle società quotate italiane, redatto dalla Consob. Per la prima volta, il Rapporto include un apposito Addendum che mappa le interazioni avvenute tra le imprese, gli azionisti e altri stakeholder. Questa sezione, basata su un’indagine a campione, dimostra l’esistenza di un dialogo proficuo e attivo con i vari portatori d’interesse.