Un passo significativo si profila nel panorama finanziario italiano. Banca Ifis (nella foto, il presidente Ernesto Fürstenberg Fassio) ha annunciato una modifica cruciale ai termini della sua Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio (OPA) volontaria sulle azioni ordinarie di illimity Bank. La decisione mira a rafforzare la posizione di Ifis in vista di una possibile fusione, obiettivo dichiarato sin dall’inizio dell’operazione.

La mossa di Banca Ifis: una soglia più ambiziosa

La novità principale riguarda la sotto-soglia minima irrinunciabile di efficacia dell’Offerta. Inizialmente fissata al 45% più un’azione di illimity, Banca Ifis si riserva ora la facoltà di rinunciare alla condizione di efficacia del 66,67% qualora le adesioni raggiungano almeno il 60% del capitale sociale di illimity. Questa modifica, comunicata ai sensi dell’articolo 43, comma 1 del Regolamento Emittenti, non altera gli altri termini e condizioni dell’Offerta, incluse le condizioni previste dal Paragrafo A.1 del Documento di Offerta.

La ragione di questo cambiamento è strategica. L’Offerente ritiene che una partecipazione di almeno il 60% del capitale sociale di illimity le consentirebbe di esprimere un numero di voti sufficiente nell’assemblea straordinaria degli azionisti di illimity per approvare la fusione per incorporazione di illimity in Banca Ifis. Questo passaggio è descritto come l’obiettivo essenziale dell’intera Offerta.

Scadenze e contesto dell’operazione

Il periodo di adesione all’Offerta non sarà prorogato. Confermata la data di chiusura: le adesioni termineranno alle 17:30 (ora italiana) del 27 giugno 2025.

Questa decisione di modificare la sotto-soglia si inserisce in un contesto ben preciso. Come già indicato nel Documento di Offerta (approvato da CONSOB con delibera n. 23543 del 7 maggio 2025), Banca Ifis si era già riservata la possibilità di rinunciare alla Condizione Soglia Minima se avesse potuto conseguire una partecipazione idonea a esercitare il controllo di fatto e a consolidare illimity contabilmente e prudenzialmente, identificata allora nel 45% più un’azione. È chiaro che l’intenzione di procedere alla fusione è stata una costante negli obiettivi di Banca Ifis fin dall’inizio.