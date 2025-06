Il Parco Acquatico Aquafelix si appresta a inaugurare la sua trentesima stagione estiva, posizionandosi come un caso studio interessante per l’intersezione tra gestione dell’intrattenimento, sostenibilità ambientale e strategie di fidelizzazione della clientela. L’investimento continuo in un’infrastruttura verde, con oltre 80.000 metri quadrati di vegetazione autoctona, non rappresenta solo un asset ecologico, ma anche un vantaggio competitivo in un mercato sempre più sensibile alle tematiche ESG (Environmental, Social, Governance).

Asset Verde e Vantaggio Competitivo

La vasta area verde di Aquafelix, estesa su circa 80.000 metri quadrati e che ospita oltre 1500 piante autoctone ad alto fusto, è un elemento distintivo. Questo “polmone verde” si integra armoniosamente con le attrazioni acquatiche e le piscine, non solo migliorando l’esperienza dei visitatori ma anche rafforzando l’immagine del parco come attore consapevole delle responsabilità ambientali. La vocazione green del parco si traduce in un appeal maggiore per un pubblico sempre più attento ai valori della sostenibilità, offrendo un ritorno sull’investimento sia in termini di immagine che di affluenza.

Diversificazione dell’Offerta e Nuove Nicchie di Mercato

L’imminente tappa del Pet Camper Tour, che si terrà il 21 e 22 giugno 2025, rappresenta una chiara strategia di diversificazione dell’offerta e di coinvolgimento di nuove nicchie di mercato. L’evento, focalizzato sul turismo pet-friendly e sulla sicurezza stradale, gode del patrocinio di enti istituzionali come l’Arma dei Carabinieri, Anas e Fnovi, e del supporto di brand di rilievo quali Pet Store Conad e Vitakraft. Questa iniziativa mira a generare un flusso di visitatori aggiuntivo al di fuori del tradizionale bacino d’utenza del parco acquatico, sfruttando sinergie con settori complementari e intercettando le tendenze emergenti del turismo esperienziale.

Strategie di Marketing e Fidelizzazione Famigliare

L’arrivo di Bluey il 29 giugno, personaggio di punta della famosa serie TV in onda su Rai Yoyo, riflette una precisa strategia di marketing indirizzata al segmento familiare e dell’infanzia. Questa operazione di co-branding mira a rafforzare l’attrattività del parco per le famiglie con bambini piccoli, un target ad alto potenziale di spesa e fidelizzazione. L’associazione con un personaggio che veicola valori positivi come il rispetto e l’amicizia si allinea inoltre con l’immagine di un parco attento alla sostenibilità e al benessere, contribuendo a costruire un legame emotivo con i giovani visitatori e le loro famiglie.