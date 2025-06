L’aria di giugno porta con sé, come ogni anno, l’eco di ansie e speranze che si concentrano in un rito antico eppur sempre nuovo: l’Esame di Stato. Sono ben 524.415 gli studenti che si apprestano a varcare la soglia di quest’ultimo banco, quello decisivo, che si apre il prossimo mercoledì 18 giugno. Una prova non solo di conoscenza, ma di maturità, nel senso più pieno e autentico del termine.

Le Novità di un Esame Che Guarda al Futuro

La Maturità 2025 non è una semplice replica delle precedenti, ma si arricchisce di dettagli che ne plasmano il volto. La principale novità riguarda l’ammissione all’esame: da quest’anno, l’aver svolto i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) – il caro ex alternanza scuola-lavoro – diventa un requisito imprescindibile. Un tassello che sottolinea la volontà di legare sempre più la formazione accademica alle esperienze concrete, alla vita che pulsa fuori dalle aule.

Non meno importante è il peso della valutazione del comportamento. Una pagella con meno di sei decimi in condotta sbarrerà la strada all’esame, mentre un sei risicato comporterà, durante il colloquio, la discussione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, ancorato saldamente ai principi della nostra Costituzione. Un modo per ribadire che la scuola non è solo sapere, ma anche essere, vivere, partecipare.

Il Calendario della Sfida: Tempi e Contenuti

Il sipario si alza, come detto, il 18 giugno alle ore 8:30 con la prima prova, il tema di italiano, identico per tutti gli indirizzi. Un classico, sette tracce tra cui scegliere, spaziando dall’analisi di un testo letterario all’argomentazione, fino alla riflessione su temi d’attualità. Sei ore di tempo per tessere il proprio pensiero, un viaggio solitario nella parola, con il Ministero (MIM) che invierà le chiavi digitali del plico telematico solo la mattina stessa. Un piccolo brivido tecnologico che si innesta nella tradizione.

Il giorno seguente, giovedì 19 giugno alle 8:30, sarà la volta della seconda prova scritta, il banco di prova specifico per ogni percorso di studi. I classicisti si cimenteranno con il Latino, tra traduzione e quesiti a risposta aperta; gli scientifici affronteranno la Matematica, tra problemi da risolvere e quesiti da sciogliere. Anche qui, sei ore di concentrazione e, naturalmente, il plico telematico con le sue chiavi digitali.

Dopo gli scritti, la scena si sposterà sugli orali, che prenderanno il via nei giorni successivi (escluso il sabato), seguendo un calendario dettato dalle singole commissioni. Niente più tesine preconfezionate: il colloquio sarà un dialogo vivo e multidisciplinare, basato sull’analisi di un materiale scelto dalla commissione stessa. Sarà l’occasione per presentare le esperienze dei PCTO e per rispondere alle domande di Educazione civica. E, per chi ha sfiorato la sufficienza in condotta, ci sarà l’ulteriore elaborato sulla cittadinanza attiva. Una conversazione che potrà durare tra i 45 e i 60 minuti, un tempo per dimostrare non solo ciò che si sa, ma chi si è diventati.

Il Valore della Conoscenza: Punteggi e Crediti

Per tagliare il nastro della promozione, sono necessari almeno 60 centesimi. Ogni studente arriva al traguardo con un “credito base” di massimo 40 punti, frutto del percorso compiuto nell’ultimo triennio. I restanti 60 punti sono il bottino delle tre prove d’esame, con un massimo di 20 punti per ciascuna. La commissione, con occhio benevolo ma attento, potrà attribuire fino a un massimo di 5 punti integrativi e, per i più brillanti, la lode, riservata a chi raggiunge i 100 punti con voto unanime e senza l’ausilio del bonus.

È un viaggio, quello della Maturità, che non si esaurisce nelle aule d’esame, ma si proietta nella vita. Un rito di passaggio che, tra antiche consuetudini e nuove regole, continua a segnare il confine tra la giovinezza scolastica e l’ignoto, affascinante orizzonte del domani.