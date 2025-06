Il 17 luglio si svolgerà l’udienza in Appello della causa intentata dalla compagnia benefit veneta Alisea, con sede a Vicenza, contro Apple riguardo alla proprietà intellettuale e industriale del design di una matita, chiamata “Perpetua”. La società veneta sostiene che il design sia stato copiato dal gigante di Cupertino.

Alisea, fondata da Susanna Martucci nel 1994, ha come obiettivo il recupero e il riciclo di materiali di scarto, trasformandoli in oggetti di design attraverso filiere rigorosamente Made in Italy. Nel 2014 è nata Perpetua, una matita realizzata in zantech, un materiale ottenuto dalla polvere di grafite destinata allo smaltimento, riciclata e potenziata per interagire con i touchscreen. La gestione di magazzino, logistica e confezionamento di Perpetua è affidata ai ragazzi e ai volontari della cooperativa sociale Agape-Fraglia di Vicenza. Questa matita è stata designata come matita ufficiale del Giubileo 2025.

Il design della matita, caratterizzato da un lato piatto e il resto rotondo, ha fatto guadagnare all’azienda diversi riconoscimenti e premi internazionali, tra cui la Menzione d’Onore del Compasso d’Oro Adi. Tuttavia, Martucci sostiene che questa forma sia stata imitata da Apple con la sua Apple Pencil 2nd Generation, lanciata nel 2018. Un’analisi tecnico-comparativa commissionata da Alisea indica che i due prodotti sono molto simili e potrebbero essere confusi dal pubblico.

Il contenzioso legale tra il “Davide” veneto e il “Golia” statunitense, avviato nel dicembre 2022, non ha dato ragione a Alisea in primo grado nel 2024 e ora proseguirà in secondo grado.

“Il nostro obiettivo – commenta Martucci – è ottenere una tutela e un riconoscimento per il nostro lavoro. Inoltre, in un senso più ampio, vogliamo fare tutto il possibile per proteggere l’intero patrimonio del Made in Italy. Continueremo quindi questa battaglia legale, nonostante le difficoltà che comporta, vista la complessità delle argomentazioni contrapposte. Siamo guidati dal senso di giustizia e dalla determinazione di arrivare fino in fondo per stabilire la verità”.