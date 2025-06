Cegos Group, leader mondiale nel Learning & Development, ha recentemente pubblicato i risultati del suo primo International Barometer, uno studio approfondito che indaga il mondo dei manager di nuova nomina. Condotto a marzo 2025 in dieci paesi tra Europa, America Latina e Asia, il Barometer offre una prospettiva chiara su aspettative, percorsi e sfide di questa figura manageriale cruciale per la performance e le trasformazioni aziendali. Lo studio ha coinvolto sia i dipendenti che hanno assunto responsabilità manageriali negli ultimi due anni, sia i Direttori e i Responsabili delle Risorse Umane (HR).

Un Ritratto del Neo Manager: Motivato ma Sotto Pressione

Emergono figure di neo manager altamente motivati, desiderosi di contribuire alla performance collettiva. Generalmente, il supporto delle organizzazioni è buono, ma si riscontrano carichi di lavoro sempre più elevati e la necessità di padroneggiare un ventaglio sempre più ampio di competenze.

La ricerca di nuovi manager rimane una sfida per il 42% dei professionisti HR, che spesso riscontrano una mancanza di competenze comportamentali nei candidati interni (68%). Sorprendentemente, la “scalata gerarchica” è menzionata solo dal 28% dei neo manager come motivazione principale, a dispetto della percezione comune. Invece, la retribuzione migliore, l’attitudine alla risoluzione dei problemi (37%) e il contributo alle prestazioni dell’organizzazione (31%) emergono come i fattori trainanti.

Per la selezione, gli HR a livello internazionale attribuiscono pari importanza a competenze interpersonali e relazionali e competenze tecniche (entrambe al 50%). In Italia, tuttavia, le competenze umane/manageriali sono considerate fondamentali dal 63%. I manager di nuova nomina si vedono come costruttori di performance collettive (39%), mentre gli HR si aspettano soprattutto il raggiungimento di obiettivi di crescita e redditività (41%) e la creazione di team performanti (37%).

Supporto e Preparazione: Luci e Ombre

Un dato positivo è il forte affiancamento durante la transizione: il 74% dei neo manager ha ricevuto formazione e supporto, e il 56% è stato sostenuto persino prima di assumere il ruolo. Tuttavia, quasi uno su quattro non ha ricevuto alcun tipo di sostegno. Nonostante ciò, il 95% dei nuovi manager si sente ben preparato e ha una chiara comprensione del proprio ruolo.

L’impegno dei nuovi manager nelle trasformazioni organizzative è notevole: il 78% è coinvolto nell’adozione dell’IA (62% in Italia) e il 77% in iniziative di CSR. Tra le competenze prioritarie da sviluppare, sia i manager che gli HR indicano la leadership e motivazione del team, la comunicazione chiara ed efficace, e il processo decisionale rapido e strategico.

Le Pressioni del Ruolo: Carico di Lavoro e Benessere

Nonostante la preparazione, il carico di lavoro crescente è una preoccupazione significativa: il 67% (69% in Italia) riporta un aumento delle ore lavorative, con conseguenti difficoltà nell’equilibrio vita-lavoro. Quasi la metà (47%) dichiara di non avere il tempo necessario per supportare lo sviluppo del proprio team. La soddisfazione complessiva sul lavoro rimane comunque elevata: l’89% si dichiara soddisfatto delle proprie prestazioni e l’83% incoraggerebbe altri a intraprendere una carriera manageriale.

Alessandro Reati, Head of People & Culture e HR & Organization Practice Leader di Cegos Italia, ha dichiarato: «Questi risultati sottolineano quanto sia strategico, per le organizzazioni, riconoscere per tempo i dipendenti con potenziale manageriale. Il successo delle promozioni interne dipende dalla capacità di individuare in anticipo chi è in grado non solo di eccellere nelle competenze tecniche, ma anche di assumere un ruolo di leadership, capace di coinvolgere e unire i team».

Reati aggiunge: «A livello organizzativo, il fatto che i professionisti delle Risorse Umane diano pari importanza alle competenze tecniche e alle capacità relazionali nella scelta dei manager segna un cambiamento profondo: cambia il modo in cui si definisce la legittimità di chi guida. Il ruolo del manager non è più visto solo come portatore di competenze, ma sempre più come figura chiave per guidare il cambiamento, generare coinvolgimento e trasformare i team».

Sulle motivazioni dei manager, Reati precisa: «Contrariamente a quanto si pensa, i dipendenti non aspirano a diventare manager solo per salire nella gerarchia. Lo stipendio resta un elemento rilevante, ma ciò che li motiva davvero è la possibilità di incidere direttamente sulla performance, trovare soluzioni concrete e avere un impatto reale. Tuttavia, esiste un chiaro scarto tra le motivazioni espresse dai manager e quelle percepite dalle Risorse Umane. Un dialogo più diretto e continuo tra le due parti potrebbe colmare questo divario, rendendo i percorsi di sviluppo più coerenti con le aspettative delle persone».

Riguardo al supporto ai manager, Reati conclude: «Questo studio mostra quanto sia ormai superata l’abitudine di supportare i nuovi manager solo al momento della nomina o nei mesi successivi. Al contrario, evidenzia l’importanza di un supporto anticipato, prima ancora della transizione ufficiale, focalizzato sullo sviluppo delle competenze relazionali. Preparare i futuri manager in questa fase iniziale aiuta a rendere il passaggio di ruolo più fluido, offre strumenti più solidi per affrontare le sfide e rafforza il loro coinvolgimento nel lungo termine – un aspetto ancora più strategico se si considera quanto sia difficile, per molte organizzazioni, individuare i profili davvero ad alto potenziale».

Sara Tamburro, nella foto, Head of Marketing, Communication & Solutions di Cegos Italia, ha commentato: «I punteggi elevati relativi alla percezione dei nuovi manager riguardo alla loro preparazione per il ruolo possono sorprendere, ma in realtà riflettono diversi sviluppi chiave. In primo luogo, le organizzazioni riconoscono ormai che essere manager non è una questione di talento innato, ma di padronanza di competenze concrete. Stanno chiaramente compiendo sforzi visibili per implementare programmi di formazione e di supporto dedicati e personalizzati. In secondo luogo, con l’accelerazione delle trasformazioni – che si tratti di innovazione tecnologica, cambiamento dei modelli di lavoro, transizione ecologica o CSR – le aziende stanno ponendo maggiore enfasi sull’allineamento delle aspettative per evitare di lasciare soli in prima linea i neo manager. Il loro ruolo infatti, è fondamentale per guidare e realizzare con successo queste trasformazioni all’interno dei team».

Tamburro ha poi aggiunto: «I neo manager si considerano innanzitutto dei costruttori di performance collettive. La loro priorità è chiara: rafforzare il proprio team e ottenere risultati tangibili. Su queste solide basi, potranno poi ampliare gradualmente il proprio ruolo fino a occuparsi di questioni più strategiche, come la CSR o la trasformazione digitale».

Infine, ha concluso: «Questi risultati riflettono un impegno forte e diffuso nell’investire in competenze trasversali per dare solidità e futuro al ruolo del manager. Leadership, comunicazione, empatia sono le skill che manager e HR mettono al centro per costruire una gestione efficace e umana, in un contesto che chiede velocità, visione e attenzione alle persone».