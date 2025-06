Alla vigilia del Vertice G7 che si terrà a Kananaskis, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una serie di importanti incontri bilaterali. Tra questi, spiccano i colloqui con il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Friedrich Merz, e con il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer.

Colloquio con il Cancelliere Tedesco: Verso un Nuovo Vertice Intergovernativo

L’incontro tra Meloni e Merz, a breve distanza dal loro recente dialogo a Palazzo Chigi, ha permesso di consolidare la comune volontà di organizzare a Roma, all’inizio del 2026, una nuova edizione del Vertice intergovernativo tra Italia e Germania. La nota ufficiale sottolinea l’importanza di mantenere uno stretto coordinamento sui principali temi dell’agenda UE, con particolare attenzione al contrasto alle migrazioni irregolari e al tema della competitività. I due leader hanno inoltre scambiato vedute sugli ultimi sviluppi in Medio Oriente e sulla guerra in Ucraina, inquadrando le discussioni nel contesto delle relazioni transatlantiche e in vista del prossimo Vertice NATO dell’Aja.

Incontro con il Primo Ministro Britannico: Convergenza su Temi Chiave

Successivamente, il Presidente Meloni ha incontrato il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer. Questo colloquio ha offerto l’opportunità per una discussione approfondita sui più pressanti temi dell’agenda internazionale, a cominciare dalla situazione in Medio Oriente e dal conflitto in Ucraina. Una nota congiunta ha evidenziato il proseguimento dello stretto coordinamento sia sull’agenda del G7 sia in vista del Vertice della NATO dell’Aja, riscontrando una piena convergenza di vedute tra i due Paesi. Infine, Meloni e Starmer hanno esaminato le principali piste di collaborazione bilaterale, con un focus sull’energia, sulla promozione degli investimenti e sulla sicurezza e difesa, facendo specifico riferimento al programma strategico Global Combat Air Programme (GCAP). È stata inoltre confermata la sempre più proficua cooperazione nel contrasto alla migrazione irregolare e nella lotta alla tratta degli esseri umani.