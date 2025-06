Al Palazzo Pirelli, lo sguardo si alza alle stelle per cercare nuove opportunità di mercato e di crescita. È nato l’intergruppo per la Space Economy, promosso dal capogruppo di Fratelli d’Italia Christian Garavaglia e sottoscritto da un gruppo bipartisan di consiglieri regionali. L’obiettivo ambizioso è trasformare la Lombardia nella cabina di regia italiana del nuovo mercato aerospaziale.

Un Settore in Piena Espansione: Non Solo Satelliti e Razzi

Il settore spaziale non è più un dominio esclusivo di astronauti e missioni di bandiera. Come sottolinea Garavaglia, è diventato un terreno di scontro tra startup e colossi industriali. È giunto il momento che anche le Regioni si scrollino di dosso l’alibi della marginalità. I numeri parlano chiaro in Lombardia: oltre 25.000 addetti, quasi 300 imprese coinvolte e un export che si avvicina a 1,3 miliardi di euro. La vera sfida, però, è la capacità di leggere questo fermento e costruire attorno ad esso politiche concrete, non solo convegni.

La Nuova Legge Nazionale e il Ruolo dei Territori

A dare manforte all’iniziativa, interviene Andrea Mascaretti, presidente dell’intergruppo parlamentare, ricordando l’approvazione della nuova legge nazionale sullo spazio, definita “la più aggiornata d’Europa”. Ora, la palla passa ai territori, che devono “smettere di aspettare i fondi dall’alto e iniziare a fare sistema“.

Gli Obiettivi dell’Intergruppo Lombardo: Formazione, Connessioni e Ecosistema

L’intergruppo lombardo si concentrerà su formazione, connessioni universitarie, indotto tecnologico e un’agenda comune da portare in commissione Attività produttive. Il modello di riferimento è un ecosistema che integri Malpensa, Varese, il Politecnico, le aziende e persino il Centro spaziale di Malindi, con una visione geopolitica. I co-firmatari dell’iniziativa parlano di una “sfida che riguarda l’identità produttiva della regione“. Garavaglia riassume: “Abbiamo già le fabbriche che costruiscono lo spazio. Ora serve la politica che non si limiti a guardarlo con il naso all’insù”.