La famiglia Borromeo ha deciso di modificare il nome di Sag in Kaleon, con l’intento di valorizzare, preservare e custodire il patrimonio storico e artistico italiano e internazionale, non limitandosi solo a quello della storica famiglia, che comprende le isole borromee del Lago Maggiore.

Una delle opzioni in valutazione è quella di quotare in Borsa la nuova entità.

Con un modello di business esclusivo in Italia, Kaleon, forte di un’esperienza pluridecennale, propone al mercato un progetto imprenditoriale mirato alla gestione di tesori di proprietà di famiglie, enti e fondazioni che non sono ancora stati completamente valorizzati.

All’interno della nuova società è presente Terre Borromeo, un marchio che identifica i luoghi sul Lago Maggiore storicamente legati alla famiglia, come Isola Bella e Isola Madre, la Rocca di Angera, il parco del Mottarone, il parco Pallavicino e i Castelli di Cannero. La gestione manageriale ha condotto a raggiungere 1 milione di visitatori nel 2023, con previsioni di fatturato di 21,6 milioni per il 2024 e una marginalità operativa del 25%.

Kaleon si mostra aperta a formule innovative per la gestione di nuove strutture e la riqualificazione di proprietà di terzi, sia in Italia che all’estero, con l’obiettivo di valorizzarle e preservarne il valore, considerando anche la possibilità di esplorare potenziali alternative strategiche a supporto di questa crescita.

“In un contesto di mercato in cui si prevede che il segmento del turismo culturale in Italia cresca a un tasso di oltre il 14% all’anno, fino a raggiungere 11 miliardi di euro di indotto entro il 2028 (circa +160% rispetto al 2021), la società si propone come una realtà capace di valorizzare la bellezza del patrimonio storico e culturale, offrendo una gestione dei beni (di cui le famiglie mantengono la proprietà) che fa leva sulle sinergie operative, sulla conservazione degli edifici storici e sull’attenzione a offrire ai visitatori esperienze integrate di alta qualità”, commenta Vitaliano Borromeo, presidente di Kaleon.