Perugia si prepara ad accogliere gli Avanti Tutta Days 2025, un evento che unisce sport, salute e solidarietà, in programma il 21 e 22 giugno all’interno del Percorso Verde Leonardo Cenci. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Avanti Tutta, si conferma un appuntamento annuale cruciale per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie oncologiche attraverso la promozione di uno stile di vita sano.

Un Progetto Noto per la Prevenzione e l’Inclusione

Nati da un’idea del compianto Leonardo Cenci, fondatore della Fondazione Avanti Tutta, gli Avanti Tutta Days rappresentano un impegno concreto nella lotta contro i tumori. L’edizione di quest’anno è stata resa possibile anche grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. Carlo Messina, nell’ambito del Programma Formula, una collaborazione con CESVI focalizzata su sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. Il progetto ha raccolto oltre 100.000 euro tra gennaio e aprile 2024 tramite la piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo, dimostrando la generosità di cittadini, imprese e della stessa banca. Questi fondi saranno impiegati per ampliare l’impatto degli Avanti Tutta Days e rafforzare il messaggio che sport, uno stile di vita sano e prevenzione sono armi fondamentali contro il cancro.

Due Giornate Tra Sport e Salute

L’evento prenderà il via sabato 21 giugno alle ore 10:00 con una cerimonia inaugurale presso l’area incontri del Percorso Verde, alla presenza di autorità locali e dei Presidenti della Fondazione Avanti Tutta, Sergio e Federico Cenci. Seguirà una presentazione delle attività della Fondazione, con un focus sui servizi OncoTaxi e Desk di Ascolto, e la partecipazione delle associazioni che fanno parte del coordinamento “Umbria Insieme Contro il Cancro”.

Durante le due giornate, il Percorso Verde si trasformerà in un dinamico villaggio della salute, con numerose realtà sportive e solidaristiche. L’evento sarà strutturato in due aree tematiche principali:

: Lungo il viale alberato antistante il bocciodromo, saranno allestiti stand informativi di associazioni locali che collaborano con Avanti Tutta per la promozione della salute e della prevenzione. Tra queste, Croce Rossa Italiana, O.V.U.S. Pubblica Assistenza, AFAS, AVIS, Cri PG, e Cri Valnestore. Sarà possibile effettuare gratuitamente la rilevazione dei parametri vitali (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, pressione arteriosa, saturazione dell’ossigeno) e la misurazione della glicemia, grazie alla presenza di personale sanitario e volontario qualificato. AREA SPORT: Nel pratone adiacente la bocciofila, l’Area Sport ospiterà associazioni sportive locali e professionisti del settore. L’obiettivo è incentivare la pratica dell’attività fisica come strumento di prevenzione e promozione della salute, attraverso dimostrazioni, momenti di coinvolgimento diretto e proposte adatte a tutte le età.

Collaborazioni Strategiche per il Territorio

L’importanza di questa iniziativa è sottolineata dalle dichiarazioni dei partner. Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo, ha affermato: “Anche quest’anno siamo con orgoglio al fianco della Fondazione Avanti Tutta per promuovere questa importante iniziativa, che esprime responsabilità sociale, vicinanza al territorio e sostegno alle comunità, principi che da sempre caratterizzano la nostra Banca. Il nostro contributo vuole essere una testimonianza concreta dell’impegno di Intesa Sanpaolo a diffondere una cultura della prevenzione e di uno stile di vita sano, valorizzando la collaborazione tra realtà profit e non-profit”.

Roberto Vignola, Vice Direttore generale di CESVI, ha aggiunto: “Dal 2021, il Programma Formula ci vede come partner strategico di Intesa Sanpaolo nel selezionare le migliori progettualità in tutta Italia, con l’ambizione di perseguire cambiamenti sostenibili ed inclusivi. Attraverso Formula, vengono sostenuti progetti sui temi di: emergenza e povertà; supporto sanitario e fragilità; inclusione sociale e Welfare di comunità; educazione, formazione e orientamento; rigenerazione urbana e ambientale; e conservazione del patrimonio culturale. Ad oggi, abbiamo ottenuto dei risultati significativi con oltre 170 progetti sostenuti. Formula è la dimostrazione di come il connubio tra i mondi non profit e profit possa rispondere alle tematiche territoriali, sociali e ambientali, in maniera mirata ed efficace”.