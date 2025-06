Neva SGR, la società di venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. Carlo Messina, ha riunito venture capitalist, investitori istituzionali, imprenditori, manager e startupper da tutto il mondo alle Officine Grandi Riparazioni di Torino (OGR) per presentare le strategie di investimento dei fondi Neva II e Neva II Italia, con un focus particolare sulla fusione nucleare e la nuova energia. L’evento ha visto la partecipazione di figure chiave del Gruppo Intesa Sanpaolo, che hanno discusso il valore della sostenibilità e la sua relazione con il capitale.

L’Impegno di Neva SGR per l’Innovazione Globale

Fin dalla sua nascita nel 2020, Neva SGR si è concentrata sull’investimento in aziende innovative che affrontano le maggiori sfide globali. Le quattro aree chiave di investimento sono: Climate Tech & Energy Transition, Life Science, Digital Transformation e Aerospace & Manufacturing.

Nel settore della transizione energetica, Neva SGR ricerca a livello globale aziende, sia startup che imprese più mature, con brevetti e progetti rivoluzionari. L’obiettivo è supportare tecnologie che possano essere prodotte su vasta scala, contribuire significativamente alla decarbonizzazione dei settori industriali più energivori, sviluppare nuove fonti di energia stabili (baseload) e potenziare le energie rinnovabili attraverso sistemi di stoccaggio energetico e l’ottimizzazione delle reti.

L’Investimento Strategico nella Fusione Nucleare

Un esempio concreto di questa strategia è l’investimento di Neva SGR in Commonwealth Fusion Systems (CFS), un’azienda americana all’avanguardia nella fusione nucleare. CFS, uno spin-off del Massachusetts Institute of Technology (MIT) fondato nel 2018, ha brevettato e sviluppato SPARC, il reattore Tokamak per la fusione a confinamento magnetico, riconosciuto come la prima macchina al mondo commercialmente rilevante per la fusione a energia netta.

CFS ha fatto notevoli progressi nella fusione a confinamento magnetico (MCF) utilizzando superconduttori ad alta temperatura (HTS), incluso lo sviluppo di magneti superconduttori ad alta temperatura nel proprio stabilimento. L’azienda, pioniera e leader nel settore, ha recentemente annunciato la costruzione della prima centrale a fusione in Virginia.

Luca Remmert, Presidente di Neva SGR, ha sottolineato come l’investimento in CFS non solo finanzia un progetto rivoluzionario per la produzione di energia pulita, ma mira anche a facilitare il contatto con il mondo della ricerca e la filiera manifatturiera italiana, sperando in una maggiore partecipazione allo sviluppo di questa tecnologia di nuova generazione.

Bob Mumgaard, Co-founder e CEO di CFS, ha evidenziato come la fusione nucleare, oltre a fornire energia pulita, stabile e quasi illimitata, rappresenti un’opportunità economica significativa per l’Italia, dato che diverse aziende italiane sono già parte della filiera produttiva del settore. Ha aggiunto che, con politiche di supporto adeguate, l’Italia potrebbe raggiungere la sicurezza energetica in un contesto di crescente domanda di energia, anche a causa dell’intelligenza artificiale.

I Successi di Neva SGR e i Nuovi Fondi

Dall’agosto 2020, nonostante le difficoltà iniziali della pandemia, Neva SGR ha superato i propri obiettivi. Con i suoi primi tre fondi – Neva First (investimenti globali), Neva First Italia (realtà nazionali) e Fondo Sei (sviluppo ecosistemi innovativi italiani) – ha investito oltre 180 milioni di euro in 43 aziende altamente innovative e in forte crescita, distribuendo circa 13 milioni di euro agli investitori. Con i nuovi fondi Neva II e Neva II Italia, lanciati lo scorso settembre, Neva SGR ha già investito circa 24 milioni di euro in 2 società.