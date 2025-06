ILPRA, PMI innovativa di spicco nel settore del packaging, ha annunciato oggi la sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione del 90% del capitale sociale di Gelmini S.r.l., azienda specializzata in macchine e sistemi per la lavorazione e il confezionamento di formaggi stagionati e semistagionati. L’operazione segna un passo importante per ILPRA, che punta a rafforzare le proprie sinergie produttive e la sua presenza nel mercato.

Gelmini S.r.l., fondata nel 1978 e con sede a Parma, ha registrato nel 2024 un fatturato di 6,1 milioni di euro e un totale attivo di 6,8 milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto si attesta a 972 mila euro, pari a circa 3,5 volte la marginalità operativa.

Le Dichiarazioni e i Dettagli Finanziari dell’Acquisizione

Maurizio Bertocco, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di ILPRA, ha commentato l’acquisizione sottolineando la sua rilevanza strategica: “La presente acquisizione è strategica per il gruppo Ilpra, in quanto ci permetterà di esprimere importantissime sinergie produttive tra le società del gruppo e Gelmini S.r.l.”

L’acquisizione avverrà tramite l’acquisto del 78% del capitale sociale da Futura Holding S.r.l. e del 12% dal Signor Gaspari Vittorio. Il corrispettivo pattuito è di 2,7 milioni di euro, che saranno versati per cassa al momento del closing. A questa somma si aggiungerà un “earn out” di 1,35 milioni di euro, da corrispondere nell’arco di tre anni, legato al raggiungimento di specifici target di fatturato e EBITDA margin.

Nuova Governance e Tempistiche dell’Operazione

In merito alla governance futura di Gelmini, Marco Mantovani, rappresentante legale di Futura Holding S.r.l., sarà nominato Presidente e Amministratore Delegato e manterrà la carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. I restanti consiglieri saranno designati direttamente da ILPRA S.p.A.