In Germania si prevede una mini-crescita nel 2025. Questo è quanto ha dichiarato il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, durante un evento a Francoforte. Ha menzionato che un “leggero aumento della produzione economica complessiva” potrebbe essere possibile su base annuale, commentando i risultati al “Frankfurt Euro Finance Summit”. Nelle previsioni elaborate all’inizio di giugno, la Bundesbank aveva anticipato una stagnazione per quest’anno, tuttavia i dati non consideravano i risultati del primo trimestre, quando la crescita ha superato le aspettative precedenti, attestandosi allo 0,4%.

“L’economia tedesca sta finalmente uscendo da un lungo periodo di difficoltà”, ha affermato Nagel. “Tuttavia, il percorso da seguire non ci conduce immediatamente verso un futuro fiorente, ma si presenta ancora impegnativo, tra effetti tariffari che impattano negativamente sulla crescita e politiche fiscali che cercano di sostenerla”, ha continuato a spiegare.