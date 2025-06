Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nella foto, è giunto a Calgary, in Canada, per partecipare al vertice del G7 che si tiene a Kananaskis, diventando l’ultimo tra i leader presenti ad atterrare nel Paese, preceduto di poco dal presidente francese Emmanuel Macron. Il suo arrivo è stato contrassegnato da un gesto distintivo: scendendo dall’Air Force One, Trump indossava un cappellino bianco con la scritta “Make America Great Again”, lo slogan che ha accompagnato la sua campagna elettorale e la sua presidenza.

Agenda Fitta per il Leader Americano

Il summit si preannuncia ricco di appuntamenti per il leader statunitense. A margine dei lavori del G7, il presidente Trump terrà un incontro bilaterale con il padrone di casa del summit, il primo ministro canadese Mark Carney. Il faccia a faccia è previsto per le 9 ora locale, corrispondenti alle 17 italiane.

Inoltre, un funzionario della Casa Bianca, parlando con i giornalisti al seguito del presidente USA, ha riferito che Trump vedrà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso del vertice. Non solo, è in programma anche un incontro diretto con la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, a testimonianza dell’ampia agenda di discussioni che affronteranno i leader mondiali in questi giorni in Canada.